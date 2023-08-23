Saadet Partisi Mudanya İlçe Başkan Yardımcısı Saim Sakin, genel seçimler ardından başlayan zam furyasının şiddeti artan bir şekilde devam ettiğini kaydederek, her kesimi etkilediğini söyledi.BURSA (İGFA) - Partisinin Mudanya İlçe Başkanı Ahmet Katırcı ile bazı sivil toplum kuruluşları ile Millet İttifakı'ndaki partiler ve emekli sendikalarına yapılan ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Mudanya İlçe Başkan Yardımcısı Saim Sakin, açlık ve yoksulluk sınırı altında maaşlarla sefalet yaşamına mahkum edilen emeklilerin adeta yok sayıldığını iddia etti.

Peş peşe gelen zamların sefalete sebep olduğunu belirten Sakin, yazılı olarak yaptığı değerlendirmede, "Enflasyon yükselmeye, faiz artmaya, döviz tırmanmaya devam etmektedir. Faizleri düşüreceğiz denildi cumhuriyet tarihinin tek seferdeki en büyük artışı yapılmıştır. Hayat pahalılaştırıldı emek ucuzlaştırılarak emekli ise yardıma muhtaç hale getirildi. İktidar kendi sorumluluklarını üstlenmek yerine kimi zaman marketleri, pazarcıları, nakliyecileri hedef göstermekten çekinmedi. Mevcut iktidarın iyileştirmeye yönelik elinde yapacağı bir şeyi kalmamıştır. Yerel seçim üzeri bir kaç kuruş verip emekliyi sustururuz diyenlerin hayal kırıklığına uğramaları işten bile değildir" ifadelerini kullandı.