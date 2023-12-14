Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bir konuşma esnasında rahatsızlanarak yere düşen ve hastaneye kaldırılan Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez, hayatını kaybetti.

Üzücü olay sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat ettiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11.50'de vefat etti. Vekilimize Allah'tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.