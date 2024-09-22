Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Selim Sait Terzioğlu, Bursa İl Başkan Yardımcısı Salih Gümüş, Hamza Gürsel, il yönetim kurulu üyesi Ali Yılmaz ile birlikte Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Saadet Partilileri, Bursa'da Oda Sekreteri Yunus Arabacı, üyelerden Fatih Arslan, Bünyamin Çolak, Melek Dönmez, Aziz Ok, Soner Duman ve Ayhan Karaşin karşıladı.

Bursa İl Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Mali Müşavir olan Salih Gümüş, iktidarın devreye aldığı Enflasyon Muhasebesi uygulamasının iş insanları ve esnafların yanı sıra Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri de yakından ilgilendirerek, doğrudan etkilediğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son dönemde “yeni vergi konulmayacak” ifadesini defalarca beyan etmesine rağmen kara deliğe dönüşen bütçe açıklarını kapatmak için KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerinin artırıldığını kaydeden Salih Gümüş, "Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulaması getirmiş ve Vergi Cezalarıyla iş dünyası ve esnafımızın nefes alması zorlaştırılmıştır. Bunlar yetmezmiş gibi uygulamaya konulan yeni vergi uygulamalarından biri de Enflasyon Muhasebesi Uygulamasıdır. Zaten enflasyon haksız bir vergidir. Toplumsal ve ekonomik konulara karşı duyarsız bir zihniyetin hazırladığı her açıdan belli olan ve önce iş dünyasını sonra da bütün vatandaşlarımızı etkileyecek olan bu enflasyon muhasebesi uygulaması da Tuzak Vergidir. “Oyun devam ederken ve hatta oyun bittikten sonra kuralların değiştirilmesidir ve kesinlikle yersizdir, tutarsızdır ve haksızdır”. İktidardakiler kendi hataları sonucu ortaya çıkan enflasyon ve bütçe açığı sorunlarını enflasyon muhasebesi uygulamasıyla iş dünyasına ve dolaylı olarak da vatandaşlarımıza yansıtmaya çalışmaktadır" diye konuştu.

Son düzenlemeye göre 2023 sonu itibariyle gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı 50 Milyon TL’nin altında olan işletmelerin kapsam dışında tutulması dört açıdan yetersiz ve hatalı olduğunu ile süren Gümüş, "Enflasyon muhasebesi uygulamasıyla birlikte enflasyonun artması, vergi ahlakının bozulması ve ekonominin daralması beklenmektedir. Enflasyon artacaktır çünkü yeni ve öngörülmeyen bir vergi şokunun fiyatlara yansımaması mümkün değildir. Bu açıdan enflasyon muhasebesi uygulamasının akla, mantığa ve bilime uygun hiçbir yanı yoktur, yangına körükle gitmekten başka bir şey değildir. Sektör temsilcilerinin ve iş dünyasının feryadına rağmen 50 Milyon TL’lik bir ölçü koyulması ve sorunların ertelenmesi nedeniyle bu açıklama bir İMDAT Çağrısıdır ve bu yanlıştan acil olarak dönülmesi gerekmektedir" çağrısında bulundu.