Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı'nı yürüten Mehmet Atmaca’nın milletvekilli adayı olması nedeniyle yerine atanan isim belli oldu.BURSA (İGFA) - 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde Milletvekili adayı olması münasebetiyle istifa eden Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca’nın yerine Ali Osman Karahan Genel Merkez tarafından vekaleten İl Başkanı olarak görevlendirildi.

ALİ OSMAN KARAHAN KİMDİR?

1974 Artvin Yusufeli doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa’da, lisans eğitimini 1998 yılında Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Askerlik hizmetinden sonra 1999 yılından itibaren Artvin Deriner Baraj inşaatında çeşitli birimlerde mühendislik hizmeti verdi. 2004 yılında “Zemin ve Temel Etüdü” üzerine çalışmalara başlamış olup halen bu çalışmalarına devam etmektedir.

Saadet Partisinin çeşitli kademelerinde görev yapan Karahan en son Bursa il siyasi işler başkanlığı görevini yürütüyordu.

Karahan, Evli ve 3 çocuk babasıdır.