Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı Cumartesi günü saat 16.00'da, İnegöl'e yapılacak yeni hükümet konağının yerini protesto edecek. Konu ile alakalı çağrı yapan Mahalli İdareler Başkanı Resul Cerhal, "Şehrin en olmayacak yerine yapılacak hükümet konağını kabul etmiyoruz. İnegöl'deki siyasi partileri, STK'ları ve vatandaşlarımızı da şehrin geleceği için ortak tavırla hareket etmeye davet ediyoruz. Bu yanlıştan dönülmeli" dedi.

İnegöl'de 34 yıldır hizmet veren hükümet konağının 23.10.2021 tarihinde yıkılmasının ardından yeni yapılacağı yer ile alakalı tartışmalı bir süreç yaşandı. Yaşanan süreç sonrasında birçok yer kamuoyunda konuşulurken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yeni Hükümet Konağının Bursa-Ankara karayoluna da cephesi bulunan Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı yanındaki yeşil alana yapılacağını açıklamıştı. Karar sonrasında Saadet Partisi İnegöl Teşkilatından art arda tepkiler gelmişti.

Yaşanan süreç sonrasında proje ile alakalı iptal kararı çıkmayınca Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı bölgeye giderek yerinde basın açıklaması yapma kararı aldı. 24 Aralık Cumartesi günü 16.00'da gerçekleştirilecek basın açıklamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mahalli İdareler Başkanı Resul Cerhal, şu ifadeleri kullandı;

BÖLGEDEKİ NEFES ALINACAK TEK ALAN!

"Daha önce de ifade ettiğimiz gibi idarecilerimizin her yer tespitinde haritada gördükleri yeşil alanlara yönelmesi kabul edilecek bir durum değildir. Yeni tespit edilen yer, OSB bölgesinin hemen yanında ve Ankara yoluna direk cephe olan bir yerdir. Bu alan yeni hastanenin yapıldığı top sahası gibi o mahallenin nefes alacağı tek alandır. Şu an sadece ağaçlandırılmış olan bu alanın aslında botanik park gibi donatılarak değerlendirilmesi gereklidir."

5 YIL SONRA YENİDEN TARTIŞACAĞIZ

"İstişare kültüründen uzak yöneticilerimizin tutumları, Ak Parti'nin milletvekili-belediye başkanı-ilçe başkanı ve İnegöllüler ile arasındaki uyumsuzlukları bu gibi olumsuz süreçlere neden olmaktadır. Hükümet konağının yeni yapılacak yeri açıklarken Belediye Başkanı Sayın Alper Taban'ın kullandığı 'kötünün iyi tabiri' de bu durumun en büyük ispatıdır. İnegöl Türkiye'nin sayılı ilçelerindendir ve kötünün iyisine layık değildir. Hükümet konağının aynı mantıkla o yeşil alana yapılması durumunda muhtemelen bundan 5 yıl sonra diğer yerlerde olduğu gibi yerin yetersizliğini ve taşınması gerektiğini konuşacağız."

TÜM HEMŞERİLERİMİZİ BASIN AÇIKLAMAMIZA BEKLİYORUZ

“Konuyla ilgili Cumartesi günü bölgede gerçekleştireceğimiz basın açıklamamızda yeni hükümet konağının buraya yapılmamasıyla ilgili detayları ve önerilerimizi paylaşacağız. Şehrimizin geleceği için tüm siyasi partileri, STK’ları ve İnegöllü hemşerilerimizi ortak tavır göstermeye davet ediyor ve basın açıklamamıza bekliyoruz. Hayırlı günler dilerim.”