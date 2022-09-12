Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, “Her Mahalle Bir İnegöl” konseptiyle başlattığı mahalle programlarının ikincisini geçtiğimiz Pazar günü Yeniceköy Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Program öncesi Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Eroğlu yönetim kuruluyla birlikte mahalle esnafını ziyaret etti. Mahalle meydanında yapılan programda vatandaşlara lokma ikram edilirken mahalle çocuklarına yönelik gençlik kolları tarafından büyük bir çocuk oyun sahası kuruldu.

YEREL YÖNETİMLE İLGİLİ SORUNLARI YERİNDE TESPİT EDİYORUZ

Programın açılış konuşmasını yapan Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, “Bizler Milli Görüş partileri olarak 53 seneden bu yana yeryüzüne adil olanın, güzel olanın, faydalı ve doğru olanın hakim olması için çalışmaya devam ediyoruz. Ülke ve coğrafyamızın bugün karşı karşıya kaldığı sıkıntılardan Milli Görüş’ün sunduğu reçeteler ile kurtarılacağına inanıyoruz. Bu bağlamda bizler, yerel siyasetçiler olarak ilçemizin, mahallelerimizin özellikle yerel yönetimden kaynaklı sıkıntılarını, sorunlarını yerinde tespit ederek bu sorunların en kısa zamanda çözüme kavuşturulması için belediyeyi yönetenlere baskı yapacağız. Bundan dolayı da siz mahalle sakinlerimizin sorunlarını dinlemeye geldik ve sizlerden sorunları bizlere iletmenizi rica ediyoruz. Davetimize icabet eden mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Organizasyonda emeği geçen tanıtma teşkilat başkanlığımıza ve Yeniceköy Mahalle başkanlığımıza teşekkür ediyorum” dedi.

BÜYÜKŞEHİR YASASI İLE YENİCEKÖY MÜKEMMEL BİR YERE DÖNÜŞECEKTİ!

Ardından konuşan Siyasi İşler Başkanı Fikret Bayram ise, “Sene 2014’te Büyükşehir Yasası’nı çıkarttılar ve biz bu yasaya itiraz ettik. Dedik ki bu yasanın sonucunda olumsuzluklar meydana gelebilir. Bu yasayla birlikte daha öncesinde belde olan Yeniceköy, mahalleye dönüştü. Bu yasa sonucunda Yeniceköy’ün mükemmel bir yere dönüşeceği iddia edilmişti. Bizler de sizinle dertleşmeye geldik. Eğer o yasadan sonra Yeniceköy’de sorunlar azaldıysa zaten problem yok demektir ama sorunlar arttıysa bizlere iletmenizi istiyoruz. Bugün en basit örnekle, okullar bölgesinde okuyan çocuklarımız okuldan çıktıktan sonra Yeniceköy’e gelmek için adliyenin önündeki durakta yer bulamadığı için daha ilerdeki duraklara yürüyerek gidiyorlarmış. Bizim çocuklarımız neden bu sıkıntıyı yaşıyor. Hani her şey bu kanunla güzel olacaktı. Bugüne kadar iktidara gereken desteği vermenize rağmen karşılığında hiçbir şey alamadınız. Hastaneden randevu alamaz hale geldik. Röntgen çektireceğiz sıra bulamıyoruz. Hani siz bunları iktidarınızın ilk yıllarında başarmıştınız. Şimdi ne oldu? Ben size söyleyeyim mi ne oldu, hepsini borçla yaptılar ve devamını getiremediler. Eskiden tütün üretilmiyor muydu burada. Şimdi de herkes tütün içiyor ama Amerikan üretimi içine kimyasallar katılmış tütünü içiyor. Şeker fabrikalarını kapattılar üretimi beceremediler kaliteli şeker pancarı yerine kalitesiz şeker kamışı yiyoruz. Buğdayı bile savaş halindeki ülkeden ithal eder duruma geldik. Buğday üreticisi ise kazanamadığı için üretemiyor. Şehir hastanelerinde, köprülerde garantili girişler verip başkalarını destekleyeceğine benim çiftçimi desteklseydin de halkımızın refahı artsaydı, üretim durmasaydı. Bizler Erbakan hocamızın yaptığı hizmetleri aynı şuurla yapmaya talibiz, sıkıntıları çözmeye talibiz. Bu ülkeye zarar verecek hiçbir organizasyonun içerisinde olmayız. Tüm mahalle halkımıza bizleri dinlediği için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

SORUNLAR NOT ALINDI

Programın son kısmında mahalleliye söz verildi. Mahallelilerin paylaştığı sorunlar parti yöneticileri tarafından not alındı. İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, alınan notlar çerçevesinde çalışmalar yürüteceklerini ve bu çalışmaları kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.