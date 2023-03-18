Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatında bugün 3 kişi, milletvekili aday adaylığını açıklayarak İlçe teşkilatına dosyalarını sundu.

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimler yaklaşırken İnegöl Saadet Partisi’nde de milletvekili aday adayları belli olmaya başladı. Saadet Partisi Başkanlık Divanı üyeleri Ahmet Ceyhan ve İsmail Ergün ile Anadolu Gençlik Derneği İlçe Teşkilat Başkanı Bekir Büber aday adaylığını açıkladı.

İl Teşkilatında başvuruları gerçekleştirmeden önce 3 isim, öncelikle ilçe teşkilatına gelerek İlçe Başkanı Hasan Eroğlu’na dosyalarını teslim etti.

Milletvekili aday adaylarına başarılar dileyen Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Hasan Eroğlu; “Öncelikle seçim sürecinin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Aday adaylarımıza çıkmış oldukları bu yolda başarılar diliyorum. İnegöl’ümüzü, Bursa’mızı ve Milli Görüş anlayışını en iyi şekilde temsil edeceklerine inancım sonsuz. Teşkilatımız adına da çalışmalarında her zaman destekçileri olacağımızı belirtmek istiyorum. Vatana ve millete hizmet için çıkmış oldukları bu yolda Allah yollarını açık etsin inşallah” dedi.

AHMET CEYHAN KİMDİR?

Ahmet Ceyhan 25.07.1981 İnegöl doğumludur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini İnegöl'de tamamlamıştır. İnegöl Mobilya Sanayisinde uzun yıllar çeşitli firmalarda yönetici olarak çalışmıştır. Şu anda 2010 yılında kurmuş olduğu ortaklı koltuk firmasında iş hayatını devam ettirmektedir. Ceyhan evli ve 2 çocuk babasıdır.

BEKİR BÜBER KİMDİR?

1989 yılında İnegöl'de doğan Bekir Büber, lise mezunudur ve 22 yıldır kuyumculuk sektöründe hizmet vermektedir. İnegöl Kuyumcular Derneği'nde (İKUDER) yönetim kurulu üyesi olan Büber, aynı zamanda Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İlçe Teşkilat Başkanı olarak görevini devam ettirmektedir. Ortağı olduğu kuyumcu firmasında çalışma hayatını sürdüren Bekir Büber evli ve 2 çocuk babasıdır.

İSMAİL ERGÜN KİMDİR?

İsmail Ergün, 1972 Ardahan/Posof doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Teknikerliği Bölümü mezunudur. 1991 yılında İnegöl'e yerleşen Ergün, 20 yıl bir tekstil fabrikasında yönetici konumunda iş hayatını sürdürdü. 2009 yılından beri Saadet Partisi'nde İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almakta olan Ergün, son olarak STK ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. İnegöl Posoflular Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde de yönetim kurulu üyesi olan Ergün, şu anda gayrimenkul danışmanı olarak iş hayatını sürdürmektedir. İsmail Ergün evli ve 2 çocuk babasıdır.