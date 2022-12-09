Saadet Partisi Gençlik Kolları Teşkilatı, İnegöl'de eğitim veren rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ederek özel çocuklara hediye dağıttı.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Orhan Bektaş ve beraberindeki heyet, İnegöl'de eğitim veren rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ederek özel öğrencilere hediye dağıttı.

Ziyaretler sonrasında açıklama yapan Gençlik Kolları Başkanı Orhan Bektaş şu ifadeleri kullandı;

ÖZEL ÇOCUKLARIMIZA HEDİYELER DAĞITTIK

"Bizler bugün Saadet Partisi gençlik kolları olarak ilçemizdeki rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ettik. Özel çocuklarımızla ilgilenen kıymetli öğretmenlerimizle istişarelerde bulunup öğrencilerimize hediyeler dağıttık. Özel çocuklarımızın rehabilitasyon süreçlerinde özverili çalışmalar gösteren öğretmenlerimize de özellikle teşekkür ediyoruz. Görüşmelerimiz sonrasında bazı belli başlı isteklerini açıklamamız vesilesiyle gündeme getirmek istiyorum."

BELEDİYEMİZ ENGELLİLERE YÖNELİK FAALİYETLERİNİ ARTIRMALI

"Öncelikle ilçe genelinde engelli çocuklarımıza parklar yapılması, yine ülke genelinde örnekleri bulunan ve engelli öğrencilerin işlettiği 'engelsiz kafeterya' yapılması gibi iki konudan bahsedildi. Bu doğrultuda Üçel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinde özel çocukların topluma kazandırılması, yeteneklerinin ortaya çıkarılması amacıyla açılan "biz bize cafe" hizmete açılmıştı. Kafeyi özel çocuklarımızın işletmesi de ayrı bir güzellik ve farklı bir rehabilitasyon süreci. Bizler ziyaretimiz esnasında bunu net bir şekilde gördük. Bu gibi alanlar inşa edilip fazlalaştırılırsa rehabilitasyon ve sosyalleşme süreçlerine olumlu katkılar yapılacağından öğretmenlerimiz bahsetti. Bunun yanında İnegöl'de düzenlenen kültür sanat etkinliklerinde engelli öğrencilerin bilet almak için sıra beklediği ve bunlara özel kontenjan ayrılması gerektiği bizlere aktarıldı. Konuyla ilgili organizasyonlarda engelli öğrencilerimize özel kontenjan ayrılmasını bu vesileyle talep ediyoruz. Sonuç olarak İnegöl Belediyesinin, engellilere yönelik var olan faaliyetlerini artırması gerektiğini düşünüyoruz. Yine konunun siyaset üstü bir konu olduğunun altını çizerek, yapılacak tüm olumlu faaliyetlere de elimizden gelen desteği vereceğimizin sözünü veriyoruz."