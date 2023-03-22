Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatında seçim hareketliliği devam ederken 4 isim daha milletvekili aday adaylığını açıkladı. Böylelikle aday adayı sayısı 10’a yükseldi.

Saadet Partisi İnegöl Teşkilatlanma Başkanı Ahmet Yıldız, Tanıtma Başkanı Fatih Berber, Ekonomik İşler Başkanı Ali Karaca ve Yönetim Kurulu Üyesi Suat Savaş milletvekili aday adaylığını açıkladı. Parti binasında İlçe Başkanı Hasan Eroğlu’na hazırlamış oldukları dosyaları teslim eden aday adaylarının, il başkanlığı tarafından oluşturulan komisyona da başvuru yapacağı öğrenildi.

Saadet Partisi’nde geçtiğimiz günlerde Bekir Büber, İsmail Ergün, Ahmet Ceyhan, Esat Ayaz, İkram Yıldırım ve Alican Adaş da aday adaylığını açıklamıştı. Son açıklanan adaylarla birlikte sayı 10’a yükseldi.

Dosyaları teslim alarak aday adaylarıyla istişareler gerçekleştiren ilçe başkanı Hasan Eroğlu, “Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu önderliğinde seçimlere samimiyet ve tüm gayretimizle çalışıyoruz. Adil devlet için, adil paylaşım için, insanca yaşam için kararlıyız. Bu vesileyle de "Milletin İktidarında Saadet Var" diyoruz. Geçtiğimiz günlerde belirttiğim gibi partimize olan teveccüh her geçen gün artıyor. Ben, aday adayı sayımızın da artacağına inanıyorum. Çünkü Milli Görüş davamızın neferleri millete hizmet noktasında elini taşın altına koymaya, hizmet etmeye her zaman hazırdır. Aday adaylarımıza çıkmış oldukları bu yolda başarılar dilerim” dedi.

AHMET YILDIZ KİMDİR?

1973 yılında Artvin'in Şavşat İlçesi'nde doğan Ahmet Yıldız ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini(imam-hatip) Şavşat'ta tamamladı. 1985 yılında İnegöl'e yerleşen Yıldız, 1990 yılında ticarete atıldı ve halen daha mobilya üretimi yapan bir firmanın ortağı olarak iş hayatını sürdürmektedir. 4 yıl Milli Gençlik Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Fazilet Partisi Alanyurt Teşkilat Başkanlığı-Belde Başkanlığı yapan Ahmet Yıldız son olarak Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatında Başkanlık divanı üyesi olarak görevini yürütmüştür. Yıldız, evli ve 2 çocuk babasıdır.

FATİH BERBER KİMDİR?

1985 Artvin doğumlu olan Berber, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İnegöl Şavşatlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Hüdai Camii Derneği Başkan Yardımcısı, Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, 2004-2008 MGV ve AGD Kırıkkale Üniversitesi Başkanlığı gibi çok sayıda STK’da aktif görev aldı. 2009 yılından bu yana Saadet Partisi’nin çeşitli kademelerinde görev yaptı. Son olarak Saadet Partisi İlçe Tanıtma Başkanı görevini sürdüren Berber, serbest avukat olarak meslek hayatına devam etmektedir. Berber, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ALİ KARACA KİMDİR?

1978 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Ali Karaca, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini burada tamamladı. Sütçü İmam Üniversitesinde Bilgisayar Programcılığı eğitimini alarak mezun oldu. Akabinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Teknik Eğitim Fakültesinde Mobilya ve Dekorasyon öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneğinde farklı görevlerde bulundu. Son olarak Saadet Partisi İnegöl Teşkilatında Başkanlık Divanı Üyesi olup Ekonomik İşler Başkanlığı görevini sürdürdü. Karaca, mobilya sektöründe sandalye imalatında faaliyet gösteren bir fabrikanın ortağı ve yöneticisidir. Ali Karaca, evli ve 3 çocuk babasıdır.

SUAT SAVAŞ KİMDİR?

1977 yılında Erzurum’un Narman ilçesinde doğdu. 1988 yılında İnegöl’e taşınarak metal sektöründe çalıştı. Erzurum Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetiminde aktif görev aldı. Anadolu Gençlik Derneğinde çeşitli görevler alarak hizmetler gerçekleştirdi. 1998 yılında bu yana partimizin çeşitli kademelerinde görevler yaptı. Son olarak Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatında yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdürdü. Suat Savaş evli ve 3 çocuk babasıdır.