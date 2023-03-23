Saadet Partisi İnegöl Kadın Kolları Teşkilatı’ndan bugün 4 isim milletvekili aday adaylığını açıkladı.

Saadet Partisi İnegöl Kadın Kolları Teşkilatı’nda; Fatma Güneş, Sebahat Yazıcı, Çağla Sütçü ve Fatma Nur Yıldız milletvekili aday adaylığını açıklayarak dosyalarını il teşkilatına iletilmek üzere İlçe Başkanı Hasan Eroğlu’na teslim etti.

Son başvurularla birlikte aday adayı sayısı 14’e yükseldi. Saadet Partisi’nde geçtiğimiz günlerde Bekir Büber, İsmail Ergün, Ahmet Ceyhan, Esat Ayaz, İkram Yıldırım, Alican Adaş, Ahmet Yıldız, Fatih Berber, Ali Karaca ve Suat Savaş aday adaylığını açıklamıştı.

Dosyaları teslim alarak çıkmış oldukları yolda kadın aday adaylarına başarılar dileyen İlçe Başkanı Hasan Eroğlu; “Partimizin her kademesinde olduğu gibi kadın kolları teşkilatımız da tüm fedakarlıklarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Dosyasını bugün teslim eden 4 hanım kardeşime ben başarılar diliyorum. Bir taraftan annelik yapan, hayatımızın her alanına dokunarak güzelleştiren kadınlarımız diğer taraftan da vatan ve millete hizmet için ülke meseleleriyle dertleniyor. Bu özverili çalışmalarından dolayı da özellikle teşekkür etmek istiyorum” dedi.

SEBAHAT YAZICI KİMDİR?

Aslen Trabzon Uzungöl doğumlu olan Sebahat Yazıcı, 20 yılı aşkın süredir partimizin kadın kolları teşkilatının çeşitli kademelerinde aktif görevler aldı. Yazıcı, kendisini almış olduğu eğitimlerle ilmihal ve arapça tefsir noktasında geliştirdi. Sebahat yazıcı evli ve 4 çocuk annesidir.

FATMA GÜNEŞ KİMDİR?

1975 yılında Muş'ta doğan Fatma Güneş 2004 yılından beri Saadet Partisi Kadın Kolları Teşkilatlarında aktif görevler almıştır. Güneş, son olarak İnegöl İlçe Teşkilatında mahalle başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk annesidir.

ÇAĞLA SÜTÇÜ KİMDİR?

1997 İnegöl doğumlu olan Çağla Sütçü ilkokul ve ortaokul eğitimini Gazipaşa İlköğretim Okulunda tamamladı. Akabinde İnegöl İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Saadet partisinde aktif görevler alan Sütçü, son olarak İnegöl İlçe Kadın Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürütmüştür.

FATMA NUR YILDIZ KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da doğan Yıldız, 2000 yılında başladığım eğitim hayatı serüvenini 2013-2017 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi'inde "Gazetecilik" eğitimi alarak tamamladı. Okul sırasında AGD Kocaeli Şube Üniversite Komisyonu'nda aktif olarak çeşitli görevler aldı. Yükseköğrenimi sırasında Milli Gazete'de staj yaparken akabinde Maaile dergisinde 1 sene kadar dosya çalışmalarıyla katkıda bulundu. Üniversitenin bitmesiyle beraber Temmuz 2017'de TV5 televizyonunda muhabir/haber editörü olarak çalışmaya başladı. 2019 Eylül itibarıyla yine TV5 bünyesinde Haber Şefliği görevini üstlendi. Bu sırada "Konuşmadan Olmaz" programını sundu. Eylül 2021'de planlı olarak işinden ayrılarak Ekim 2021'de evlendikten sonra Bursa İnegöl'e yerleşti. Şehrin iktisadi olarak güçlü olduğu sektörü yakından anlamak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi'inde "Mobilya ve Dekorasyon" bölümünde eğitim görmeye başladı. Fatma Nur Yıldız, ayrıca Saadet Partisi Gençlik Kolları bünyesinde Eğitim biriminden sorumlu olarak göreve devam etmektedir.