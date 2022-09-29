Saadet Partisi’nin Eylül İlçe Divan Toplantısında Konuşan Siyasi İşler Başkanı Fikret Bayram kendilerini görüştükleri partiler üzerinden eleştirmeye kalkanlara, “Siz kim oluyorsunuz da bizim hangi partiyle ve nasıl görüşeceğimize karar vermeye çalışıyorsunuz” dedi.

Saadet Partisi Eylül İlçe Divan Toplantısını Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Toplantıya çok sayıda partili katıldı. Gençlik kolları, kadın kolları ve mahalle teşkilatlarının raporlarının ardından konuşan Siyasi İşler Başkanı Fikret Bayram, Saadet Partisinin görüştüğü partiler üzerinden algı yapmaya çalışanları sert dille eleştirdi. Bayram, “Biz bugüne kadar kiminle görüştüysek memlekete hayırlı hizmetler gerçekleştirdik” dedi.

Fikret Bayram açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

SİZ KİM OLUYORSUNUZ DA BİZİM GİBİ BİR SİYASİ ORGANİZASYONA HADDİNİ BİLDİRMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ!

“Bize ayar vermeye çalışıyorlar. Kiminle görüşeceğimizi, nasıl ve ne kadar görüşeceğimizi belirlemek istiyorlar. Bu karar vermek isteyenlere söylemek istediğimiz bir şey var. Siz kimsiniz de bize görüşeceğimiz partileri söyleyebilme cesaretinde bulunuyorsunuz. Siz kim oluyorsunuz da bizim gibi bir siyasi organizasyona haddini bildirmeye çalışıyorsunuz. 20 yıldan beri tarımı hayvancılığı bitiren siz bunu söylediğimiz için suçlanan biz, yolsuzluk yapan adaletsizlik yapan siz söyleyince suçlu olan biz, hizmet ediyoruz diye hastaneler yaptınız teşekkür ettik ama ardından memleketi doktorsuz bıraktınız. Başarısızlık hikayenizi söyleyince, insanları küstürmeyin diyince suçlu olan biz. Buradan bir kez daha söylemek istiyorum, biz kiminle görüşeceğimizi kendimiz tayin ederiz. Biz bugüne kadar kiminle görüştüysek bunun sonucunda memlekete fayda getirdik. Buda bir kanıtlanmış gerçektir. Mevcut partilerin her biri bizim için aynı yakınlıkta ve aynı uzaklıktadır. Biz İstanbul Sözleşmesini kabul eden zihniyetlerin hepsine aynı uzaklıkta, memleketimizin geleceği için diyalog kurmakta aynı yakınlıktayız.”

MEMLEKETİ ADİL ZENGİNLEŞTİRMİYORSUNUZ!

“Memleketin yüzde 10’u zenginleşiyor, yüzde 80’i ise fakirleşiyor bu nasıl bir memleket yönetimi. 2 bin lirayı ödeyemeyip icraya düşenlerin borçlarının silineceğine dair müjde verdiler. Düşünebiliyor musunuz bu memlekette 5 buçuk milyon insan 2 bin lira borcu ödeyemediği için icralık olmuş. Böyle bir tabloda müjde verdikleri müjdeye bakar mısınız. Şehrin bir tarafında 40 bin liralık telefonu için kuyruğa girenler var, şehrin bir başka tarafında 40 kuruşluk kâr elde edeceğim diye tarım kredi kooperatiflerinde ömür tüketenler var. Biz zaten başından beri bunu söylüyoruz. Siz memleketi adil zenginleştirmiyorsunuz. Eşitlik ve adalet anlayışından uzaklaştınız. Memlekete gelen milyonlarca turist keyif yaparken bizim vatandaşımız onların keyfini televizyondan izlerken elektrik faturasını ödeyemeyecek hale düşmüşüz. Dünyada bir kriz var suçu bu krize atıyorlar. Evet dünyada kriz var ama bu krize biz çok kötü bir halde yakalandık. İnşallah bu seçim başarılı olacağımıza inanıyorum. Çalışmalarımızı tüm trollere rağmen sürdüreceğiz. Mahallelerde güzel programlar yaparak olumlu etkiler alıyoruz. Vatandaşlar bizi sevgi ile karşılıyor. İlçe divan toplantımız hayırlara vesile olsun geceniz güzel olsun inşallah.”

Programın kapanış konuşmasını ise Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Eroğlu yaptı. Tüm birim çalışmalarını değerlendirerek teşkilat mensuplarına gelecek ay hedefleri verildi. Düzenlenen Her Mahalle Bir İnegöl programlarında yoğun emek sarf eden kadın kollarına İlçe Başkanı Eroğlu tarafından özel teşekkür edildi.