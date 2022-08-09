Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasındaki Kayıların kullandığı 86 kilometrelik göç yoluna doğa gezisi düzenledi.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin himayesindeki Kayıların, Domaniç’e gelirken kullandıkları 86 kilometrelik göç yolu, geçtiğimiz yıl Orman Genel Müdürlüğü tarafından ekoturizme kazandırılmıştı. Ecdadın hikayesine dikkat çekmek isteyen Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı ise göç yolunda doğa yürüyüşü düzenledi.

BÖLGEYE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK

Doğa yürüyüşüyle alakalı açıklamalarda bulunan Saadet Partisi İnegöl İlçe Planlama ve Organizasyon Başkanı Celal Yaman "Geçmişte Kayı Boyu'nun her yıl Domaniç'ten Söğüt'e yaptığı göç ve Osmanlı'nın ayak izlerinin bulunduğu güzergahı gezerek tarihe bir kez daha tanıklık etmek istedik. Tabi göç yolunun "Devlet Ana" olarak anılan "Hayme Ana"nın kabrinin olduğu köyden başlaması da rotaya ayrı bir anlam katıyor. Ecdadımızın bu alandaki göçü bizlere bu toprakların bağışlanmasında büyük bir öneme sahip. Biliyoruz ki bu bölgede başlayan göç Anadolu'da sabit kalmıştır. Bizler Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak bölgeye dikkat çekmek ve ecdadımızı anmak adına böyle bir farkındalık yürüyüşü düzenledik. Ecdadımızın emaneti olan bu köklü mirasa her zaman sahip çıkacağız" dedi.