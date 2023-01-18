Saadet Partisi Burhaniye Mahalle Başkanı Adem Çini, yaya kaldırımlarına konuşlandırılmış elektrik direklerinin vatandaşları mağdur ettiğini belirterek sorunun çözülmesi adına çağrı yaptı.

Burhaniye Mahallesi’nin sokak ve caddelerinde bulunan yaya kaldırımlarıyla ilgili Saadet Partisi Mahalle Teşkilatı açıklama yaptı. Yaya kaldırımlarının elektrik direkleri nedeniyle kullanımının zorlaştığını belirten Mahalle Başkanı Adem Çini “Bu direkler bazı bölgelerde yürümeyi zorlaştırırken bazı bölgelerde ise kaldırımın tamamını engeller vaziyettedir” dedi.

Çini’nin açıklaması şu şekilde;

DİREKLER KALDIRIMLARI ENGELLİYOR

“Kıymetli İnegöllüler ve Burhaniye Mahallesi sakinlerimiz. Bugün Saadet Partisi Burhaniye Teşkilatı olarak, mahalle sakinlerimizin müzdarip olduğu bir konuyu gündeme getireceğiz. Sorunun çözümü için de gerekli takip sürecini yürüteceğimizi de belirtmek istiyorum. Mahallemizin birçok sokağında yayaların yürümesi için yapılan kaldırımlar maalesef ki elektrik direkleri yüzünden özelliğini yitirir hale gelmiştir. Yetkililerden bu konuyla ilgili özellikle mahallemizde gezmelerini ve tespit yapmalarını istiyoruz. Zira bazı yerlerde bu elektrik direkleri yürümeyi zorlaştırırken bazı bölgelerde kaldırımların da dar olması nedeniyle tamamını engeller vaziyettedir. Özellikle pazar arabalarıyla gezen, çocuk arabalarıyla gezen kadınlarımız bu elektrik direklerinden dolayı ciddi mağduriyet yaşamaktadırlar.

ARABAYLA GEZMEKTE ZORLANIYORUZ BARİ YAYA RAHAT GEZELİM!

“İşin bir diğer düşündürücü tarafı ise bu direklerin yine birçoğunun işlevini yitirmiş olması. Kamuoyunun da bildiği üzere bazı bölgelerde elektrik hatları tamamen yer altına alınmış durumda. Konuyla ilgili ilk önce mahalle muhtarımızla görüştük. Muhtarımız da mahalleliden gelen şikayetler doğrultusunda gerekli yerlere müracaat ettiğini fakat geri dönüş yapılmadığını ifade etti. Bizler de basın açıklamamız aracılığıyla bu talebi yineliyoruz. Trafiği ve çukurlarıyla arabayla gezmekte zorlandığımız İnegöl'ümüzde bari yaya gezerken rahat gezmek istiyoruz. Mahalle sakinlerimiz adına sorunun en kısa zamanda çözülmesini talep ediyor, tüm ilçe halkına sağlıklı, bereketli ve huzurlu günler diliyoruz. “