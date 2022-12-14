Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, Kültürpark içerisinde yapılan parke taşı çalışmalarıyla ilgili, “Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi kamuoyunu çalışma konusunda aydınlatmalı” dedi.

Hasan Eroğlu, Hikmet Şahin Kültürpark’ı içerisindeki parke taşı çalışmalarıyla ilgili vatandaşlardan gelen ‘gereksiz yapıldığı’ yönündeki bildirimleri değerlendirerek çalışma ile alakalı belediyelerin kamuoyunu aydınlatmaları gerektiğini ifade etti.

Eroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

GEREKSİZ YAPILAN MASRAFI KABUL EDEMEYİZ

“Son günlerde Kültürpark içinde anlamsızca sökülüp yeniden döşenen parke taşları ile ilgili şikayetler geldi. Bize konuyu ileten vatandaşlarımız o bölgedeki parke taşlarında herhangi bir sorun olmadığını ifade ediyorlar. Tabi bu çalışma teknik bir zorunluluk mu olduğunu bilemiyoruz. Yoksa ana caddelerimizdeki kaldırımların hali ortadayken gerekçesiz bir şekilde buraya yapılan masrafı kabul edemeyiz. Yapılan çalışmanın sebebiyle ilgili İnegöl Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi 'nden bir bilgilendirme bekliyoruz.”