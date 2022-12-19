Saadet Partisi Süleymaniye Mahalle Başkanı İlyas Boz, “Eski İnegölspor tesislerinin olduğu bölgede kapalı otopark ve pazar alanı yapılsın” önerisinde bulundu.

Saadet Partisi Süleymaniye Mahalle Teşkilatı; Süleymaniye Alt Geçidi, İNGAZ Kavşağı ve İtfaiye Kavşağıyla ilgili sorunları gündeme getirdi. Açıklama yapan Mahalle Başkanı İlyas Boz, Süleymaniye Alt Geçidinin talebe karşılık veremediğini belirterek yeni bağlantı yolları yapılması gerektiğini ifade etti. İNGAZ ve itfaiye kavşaklarında yaşanan keşmekeşliğe de değinen Boz, “Her iki kavşakta da düzenleme yapılarak trafik rahatlatılmalı kaza riskleri de azaltılmalıdır” dedi.

İlyas Boz ayrıca eski İnegölspor tesislerinin olduğu bölgeyle alakalı otopark ve pazar alanı önerisinde bulundu.

Boz tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

ALTERNATİF BAĞLANTI YOLLARI YAPILMALI

“Kıymetli İnegöllü hemşerilerimiz ve Süleymaniye Mahallemizin sakinleri. Bugün, Saadet Partisi Süleymaniye Mahalle Teşkilatı olarak, ilçemizi ve mahallemizi yakından ilgilendiren 3 farklı konuyu gündeme getirmek istiyoruz. Bunlardan birincisi 2014 yılında hizmete açılan Süleymaniye alt geçidi olacak. Şehrimizin adeta iki yakasını birbirine bağlayan ve mahallemiz sınırları içerisinde kalan alt geçit artık talebe karşılık verememektedir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sanayi bölgesine geçen veya sanayi bölgesinden şehrin mahallemiz kısmındaki yakasına geçen vatandaşlar yoğun araç trafiği oluşturmaktadır. Kuyrukların cihangir hastanesi mevkiine kadar uzandığını defaatle gözlemledik. Bölgede artık yeni bağlantı yolları ve çözümleri üretilmelidir. Konunun hassasiyetli ve aciliyetli olduğunu düşünüyoruz.”

2 KAVŞAKTA ACİL DÜZENLEME GEREKLİ

“Bir diğer değinmek istediğimiz husus ise İngaz kavşağı ve İtfaiye kavşağı keşmekeşliği. İngaz kavşağında çok ciddi trafik sıkışıklığı olmakta ve ışık sistemi bu trafiği daha da artırmaktadır. Bunu şehrimizi yönetenlerde çok iyi gözlemliyordur diye düşünüyoruz. Bölgedeki trafiğin rahatlatılması için akıllı kavşak sisteminin yapılması gerekmektedir. Yine uzman kişilerin öngörüleri alınıp farklı düzenlemeler de gündeme getirilebilir ama mevcut durumu ilçemizin ve mahallemizin gündelik yaşam konforuna gölge düşürmektedir. Yine paralelinde itfaiye kavşağı diye adlandırdığımız bölgede yoğun araç trafiği nedeniyle çok ciddi kazalar olmakta. Şehrimize Bursa mevkiinden geliş yönünde giriş özelliği taşıyan bu kavşak aynı zamanda çevre yolu ve çarşı bölgesine de bağlantı sağlıyor. Yani bir nevi şehrimizin en çok trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerden birisi. Buna rağmen kavşakta herhangi bir düzenleme ve sinyalizasyon çalışması yapılmadı. Bizler itfaiye kavşağına sinyalizasyon sistemi uygulanmasını ve trafiğin düzene sokulmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda her iki kavşak da sıklıkla kazalarla gündeme geliyor. Bu yapılacak çalışmalar kaza riskini de azaltacaktır.”

BÖLGEDE KAPALI OTOPARK VE PAZAR ALANI YAPILSIN

“Son olarak gündeme getirmek istediğimiz konu ise İnegölspor eski tesislerinin olduğu bölge. İnegölspor, Akhisar’da yapılan yeni tesislere taşındıktan sonra bölgede ne yapılacak sorusu kamuoyunda tartışılıyor. Bizler Saadet Partisi Mahalle Teşkilatı olarak bölgede yer altı kapalı otopark yer üstü kapalı Pazar alanı şeklinde bir mimariyle çalışma yapılmasını öneriyoruz. Otopark alanı yapılırsa zaten şehrimizin ana ihtiyaçlarından biri daha bölgesel olarak giderilmiş olur. Üst tarafına da kapalı Pazar alanı inşa edilerek Cumartesi pazarı bu alana kaydırılabilir. Cumartesi pazarının olduğu bölgedeki yoğunluk ve sıkışıklık da kaldırılmış olur. Aynı zamanda devlet hastanesinde yaşanan park sorunlarına da bölgedeki otopark bir alternatif alan oluşturur. Gündeme getirdiğimiz konuların hassasiyetli olduğunu düşünüyor ve şehrimizi idare edenlerin çağrımıza kulak vermesini istiyoruz. Tüm hemşerilerimize hayırlı sağlıklı günler dilerim.”