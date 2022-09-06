Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Resul Cerhal, her yıl eğitim öğretim döneminin başladığı günlerde İnegöl'de yaşanan toplu taşıma ve trafik aksaklıklarını gündeme getirerek bu yıl yaşanmaması adına çağrı yaptı.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Resul Cerhal'den açıklama geldi. İnegöl'de özellikle okulların açıldığı ilk günlerde toplu taşımada ve trafikte yaşanan aksaklıklara değinen Cerhal, bu yıl aynı sorunların yaşanmaması adına ilgili kurumlara çağrı yaptı.

Cerhal açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

HALK OTOBÜSLERİNDE İZDİHAM BENZERİ FOTOĞRAFLAR GÖRÜYORUZ

"2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül pazartesi günü başlayacak. Öncelikle tüm öğrenci kardeşlerime hayırlı ve başarılı bir dönem diliyorum. Her yıl okulların açıldığı ilk günlerde İnegöl'ümüzde bazı kronik sorunlar yaşanıyor. Bunların en önceliklisi toplu taşımada yaşanan aksaklıklar ve haberlere konu olan izdiham benzeri fotoğraflar. Durum böyle olunca hem öğrencilerimiz toplu taşımadan olumlu faydalanamıyor hem de bu günlerde çalışan vatandaşlarımız mağdur oluyor."

TRAFİK AKSIYOR KAZALAR MEYDANA GELİYOR

"Yine paralelinde meydana gelen bir başka olumsuz durum ise trafik sıkışıklığı ve kazalar. Okullarımızın açıldığı ilk günlerde özellikle okula gidiş ve dönüş saatlerinde trafik tabiri caizse felç oluyor. Bu durum hem öğrencilerin hem verilerin hem de çalışan vatandaşlarımızın ciddi sorunlarından. Trafik sıkışıklığına kazalar da eklenince durum daha da vahim hal alıyor. Kısaca özetlediğim Bu tablo her yıl eğitim öğretim yılının başlangıcında İnegölümüz'de kronik şekilde cereyan ediyor."

GEREKLİ DÜZENLEMELER ŞİMDİDEN YAPILSIN

"Bu olumsuzlukların önümüzdeki günlerde yaşanmaması adına İnegöl'de toplu taşıma hizmeti veren Büyükşehir iştiraki İNULAŞ firmasına, belediyeye ve emniyet müdürlüğüne çağrı yapmak istiyorum. Gerekli düzenlemeler ve çalışmalar şimdiden yapılsın. Öğrencilerimiz ve tüm İnegöllü hemşerilerimiz mağdur olmasın."