Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi, Ekim ayında misafirlerini iki heyecan verici etkinlikle ağırlayacak. Misafirler ilk olarak Work in Progress, Nexus etkinliği ile yılın ilk büyük zirvesinde Türkiye’nin en tanınmış simalarından ilham verici hikayeler dinleyecek.İSTANBUL (İGFA) - SGM Ekim’de ayrıca Ferhan Şensoy'un ölümsüz eseri “Şahları da Vururlar” oyununa ev sahipliği yapacak. Tiyatroseverler bu unutulmaz müzikli güldürü ile geçmişe yolculuğa çıkacak.

Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi (SGM), sanat ve bilimin buluşma noktası olmaya devam ediyor. Ekim ayında SGM misafirlerini heyecan verici etkinlikler bekliyor. Sabancı Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen Work in Progress, Nexus etkinliği ikinci kez gerçekleştirilecek. Yılın ilk büyük zirvesinde, 13 Ekim Pazar günü misafirler; alanında önde gelen isimler, büyük firmaların C-Level yöneticileri ve spor dünyasının tanınmış simaları ile buluşturulacak. Fuar alanında yer alacak hediyeler ve çekilişlerle dolu oturum aralarında, katılımcılar keyifli vakit geçirme fırsatı bulacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek Nexus etkinliği, iş dünyası ve inovasyon alanında ilham verici bir deneyim sunacak.

FERHAN ŞENSOY’UN ÖLÜMSÜZ ESERİYLE GEÇMİŞE YOLCULUĞA NE DERSİNİZ?

Ferhan Şensoy'un 1980 yılında yazıp sahneye koyduğu “Şahları Da Vururlar” adlı müzikli güldürü, 42 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşuyor. Eser, ‘Batılılaşma nedir, ne değildir?’ konularını sorgularken, izleyicileri 1940'ların İran'ına doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Ömer Hayyam’ın yanlışlıkla hapse atılmasıyla başlayan hikaye, dönemin siyasi ve toplumsal karmaşasını mizahi bir dille gözler önüne seriyor. Şah Rıza Pehlevi yönetimindeki İran'da halk ile yönetim arasındaki uçurum, güç çekişmeleri ve saray içi dedikodularla yoğrulmuş bir anlatımla sahneleniyor. Ortaoyuncular'ın kurucusu, yönetmen, yazar ve oyuncu Ferhan Şensoy'un bu ölümsüz eseri, 17 Ekim’de Sabancı Gösteri Merkezi’nde tiyatroseverleri bekliyor.

Bu değerli müzikli güldürünün bir parçası olmak isteyen sanatseverler etkinliğin biletlerine Biletix üzerinden erişilebilecek.