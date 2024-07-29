Sabancı Vakfı 9. Kısa Film Yarışması için başvurular başladı. Toplumsal konuları sanatın gücüyle ve yaratıcı bakış açısıyla bir araya getiren Kısa Film Yarışması’nın bu yılki teması “İklim Göçü” olarak belirlendi.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın 2024 yılı başvuruları başladı. Bu yıl, iklim değişikliğinin etkisiyle aşırı hava olayları sonucu yaşanan “İklim Göçü” temasıyla düzenlenecek yarışmaya 15 Kasım 2024 tarihine kadar başvuru yapılabiliyor.

Sabancı Vakfı 9. Kısa Film Yarışması hakkında değerlendirmede bulunan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, iklim değişikliğinin hem iç hem de sınır ötesi göç için itici güçlerden biri haline geldiğine dikkat çekti. Nevgül Bilsel Safkan sözlerini şöyle sürdürdü: “İklim göçü, etkilerini bugünden hissettiğimiz ve kolektif olarak acil şekilde harekete geçilmesini gerektiren iklim krizinin sonuçlarından biri. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından 2022'de yayınlanan ‘İklim Değişikliği ve Gelecekteki İnsan Hareketliliği Raporu’ dünyada son 10 yılda iklim değişikliği sebebiyle yılda ortalama 21,6 milyon kişinin ülkeleri içinde göç etmek durumunda kaldığını ortaya koyuyor. Bu yılki kısa film yarışmamızın temasını, önümüzdeki dönemde sonuçlarını derin şekilde yaşayacağımız bu küresel probleme ayırdık ve ‘Çok Göç Olmadan Çek’ sloganını seçtik. Sanatın toplumsal konular üstündeki etki gücü sayesinde, bu meselenin daha görünür hale geleceğine ve ülke çapında farkındalığın artmasına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Böylesine önemli bir problem karşısında düşünen, sorgulayan ve sanat aracılığıyla kendini ifade etmek isteyen tüm katılımcılara şimdiden başarılar diliyoruz.”

BAŞVURULAR 15 KASIM’A KADAR DEVAM EDECEK

Sabancı Vakfı 9. Kısa Film Yarışması’nın başvuruları 15 Kasım 2024 tarihine kadar www.kisafilmuzunetki.org adresinden devam edecek. Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve “İklim Göçü” konusunu ele alması gerekiyor. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10, en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.

Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve/veya yapımcısından en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekiyor. Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek. Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekiyor.

“İklim Göçü” temasına en uygun şekilde eserini hazırlayan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan kısa filmlerin birincisi 60 bin TL, ikincisi 40 bin TL, üçüncüsü 25 bin TL’nin sahibi olacak. Sosyal Etki Ödülü de 25 bin TL ile ödüllendirilecek.