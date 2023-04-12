Bilecik Belediyesi tarafından geniş tadilat çalışmaları gerçekleştirilen Sabiha Gökçen Çocuk Sosyal Tesisi hizmet vermeye hazır hale getirildi.

Yağan kar nedeniyle çatısı çöken ve atıl halde kalan tesis, Sabiha Gökçen Çocuk Sosyal Tesisi olarak hizmet vermeye başladı. Bilecik Belediyesi tarafından geniş tadilat çalışmaları gerçekleştirilen Sabiha Gökçen Çocuk Sosyal Tesisi, eğitim sınıfları, çok amaçlı etkinlik odaları, çocuk park ve oyun alanları ve mutfağıyla yeniden tasarlanarak, hizmet vermeye hazır hale getirildi.

"Amacımız dar gelirli ailelerin çocuklarının da en iyi ortamda yetişmelerini sağlamaktır"

Çocukların hizmetine açılan tesis hakkında bilgi veren Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, atıl halde olan bir alanın çocuklara hizmet verecek bir tesise dönüştürdükleri için büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan Subaşı, “Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesislerimize bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Beşiktaş Mahallemize de yeni bir çocuk sosyal tesisi açtık. Sizlerin de bildiği gibi önceki yıllarda yağan kar nedeniyle çatısı çöktüğü için bu atıl alanı kullanamıyorduk. Yaklaşık iki ay önce buradaki spor ve yaşam merkezini karşı tarafa taşıdıktan sonra burada güzel kurgulanmayan planı kendi mimarlarımız ve ekibimizle daha kullanışlı hale getirerek, çocuk sosyal tesisine çevirdik. Bu mahalledeki çocuklarımızı burasını daha iyi ve verimli şekilde kullanmış olacaklar. Annelerimiz daha rahat edecek. Çocukları burada uzman eğitmenlerimizin gözetiminde yarınlara en güzel şekilde yetiştirilmiş olacak. Sabiha Gökçen Çocuk Sosyal Tesisimiz, Beşiktaş Mahallemiz ile çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bilecik Belediyesi olarak Osmangazi ve İstiklal Mahallemize de bu tür güzel tesisleri kazandıracağız” İfadelerini kullandı.