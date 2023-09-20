Galatasaray’ın sağ beki Sacha Boey, Kopenhag maçıyla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray evinde Kopenhang ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Sacha Boey rakip fileleri havalandırdı. Mücadelenin 86. dakikasında sahneye çıkan Boey, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımının ilk golünü kaydetti.

23 yaşındaki futbolcu böylece kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Sacha Boey 90 dakika sahada kaldı.