İş insanı Sadullah Alagöz’ün avukatı Av. Çağatay Çakır, müvekkili hakkında Sadullah Alagöz’e ilişkin basında yer alan bazı iftira niteliğindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

BALIKESİR (İGFA) – İş insanı Sadullah Alagöz’ün avukatı Av. Çağatay Çakır, müvekkili hakkında yapılan iddialar üzerine açıklama yaptı.

Av. Çağatay Çakır, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi;

“Sadullah Alagöz’e ilişkin basında yer alan bazı iftira niteliğindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Müvekkilimiz hakkında mesnetsiz iddialar ile iftira mahiyetinde suçlamalarda bulunulmuştur. Bu suçlamaları istinaden müvekkilimiz hakkında soruşturma başlatılmıştır. Ancak bazı yayın organları bu iddialar adeta gerçekmiş gibi lanse edilmiş akabinde müvekkilin ülkece tanınmış bir işadamı olması ve siyasi bir kariyerinin olması sebebiyle soruşturma dosyasında ki belgeler çarptırarak basında ve sosyal medyaya yer almıştır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki bu gerçek dışı suçlamaların sebebi müvekkilimiz Sn. Sadullah Alagöz’ün iddia sahibi kişi ve ailesinden alacaklı olmasıdır.

Tesadüf odur ki müvekkilimiz borcunu tahsil edebilmek amacı ile hukuksal yollara başvurmasının akabinde iddia sahibi kişi şikayette bulunmuştur. Bununla beraber dosyada bulunan deliller, tanık anlatımları be keşif tutanaklarına bakıldığında, iddia sahibinin anlatımları ile örtüşmediği görülecektir.

Ayrıca basında yer alan bazı haber içeriklerine cevap vermek gerekirse; Adli Tıp Kurumu’ndan alınan bir rapor olduğu ve bu rapora istinaden de müvekkilin üzerine atılı suçu işlediği algısı yırtılmak istenmektedir. Ancak raporun içeriğine bakıldığında, raporda ne müvekkile ait bir DNA örneği, ne de bu suçu işlediğini ilişkin bir bilgi yer almamaktadır.

İşbu mesnetsiz iddialara ilişkin savcılık makamınca gerekli incelemer yapılmaktadır. İddia edilen soyut olguların tamamının gerçek dışı olduğu ise video, tanık, keşif delilleri ile ispatlanmış durumdadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”