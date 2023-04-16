İş insanı Sadullah Alagöz’ün avukatı Av. Çağatay Çakır, müvekkili hakkında yapılan iftiraların ticari itibarı zedelemek olduğunu açıkladı.

BALIKESİR (İGFA) – İş insanı Sadullah Alagöz’ün avukatı Av. Çağatay Çakır, müvekkili hakkında yapılan iddialar üzerine açıklama yaptı.

Av. Çağatay Çakır, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi;

“İş insanı sayın Sadullah Alagöz’e ilişkin basında yer alan iftira niteliğindeki haberler hakkında kamuoyunu bilgilendirme zaruretimiz hasıl olmuştur. Müvekkilimiz hakkında mesnetsiz iddialar ile iftira mahiyetinde suçlamalarda bulunulmuştur. Bazı yayın organlarınca bu iddialar adeta gerçekmiş gibi lanse edilmiş akabinde basında ve sosyal medyaya yer almıştır. Bu iddiaların sebebi ise müvekkilimiz sayın Sadullah Alagöz’ün iddia sahibi kişi ve ailesinden alacaklı olmasıdır. Tesadüf odur ki, müvekkilimiz borcunu tahsil edebilmek amacı ile hukuksal yollara başvurmasının akabinde mesnetsiz iddiada bulunulmuş ve hiçbir sonuç alamayacaklarını bile bile müvekkilin şahsi ve ticari itibarı zedelemek ve borçtan kurtulmak hedeflenmiştir. İşbu mesnetsiz iddialara ilişkin savcılık makamınca gerekli incelemeler yapılmış ve iddia edilen soyut olguların tamamının gerçek dışı olduğu video, tanık, keşif delilleri ile ispatlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”