Kocaeli’nin Derince ilçesinde faaliyet gösteren limanda saha sorumlusu olarak çalışan bir kişi, yük indirme çalışması sırasında iki konteynerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Derince ilçesinde faaliyet gösteren liman işletmesi Safi Port’ta meydana geldi. İddiaya göre, saha sorumlusu olarak görev yapan Yakup Aygül (38), yük indirme çalışmaları yapıldığı esnada iki konteynerin arasında kaldı. Durumun fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Limana sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aygül, Derince Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Yakup Aygül’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Konuyla ilişkin 2 tır şoförünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis, konuyla alakalı soruşturma başlattı.