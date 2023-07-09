Sakarya’nın Hendek ilçesinde düzenlenen 2’nci Karadeniz Kültür ve Sanat Festivaline katılan vatandaşlar sağanak yağışa aldırış etmeden horon oynadı.

Hendek Karadeniz Havalisi Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 2’nci Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali’nde yağmura yakalanan vatandaşlar, yağışa aldırış etmeden eğlenmeye devam etti. Vatandaşların engel tanımadığı horon sevgisinde onlar kişi el ele tutuşarak müzik eşliğinde oyun oynadı. 7’den 70’e herkesin el ele tutuşup yağmur altında horon oynadığı anlar renkli görüntülere sahne oldu.