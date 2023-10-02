SAKARYA (İHA) – Sakarya’da etkisini sürdüren şiddetli yağış Kaynarca ilçesinde bazı cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Yağan sağanak sonrasında bozuk olan yollarda biriken sular araçların çukurlara düşmesine sebep oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Sakarya’da sağanak yağış 3 gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bu çerçevede Kaynarca ilçesinde de devam eden sağanak sebebiyle bazı cadde ve sokak sular altında kaldı. Yağışın ardından bozuk olan yollarda biriken sular araçların çukurlara düşmesine sebep oldu. Birçok vatandaş ise adeta göle dönen sokaklarda yürümekte zorluk çekti.