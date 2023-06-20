Sakarya genelinde etkisini gösteren şiddetli sağanak, Hendek ilçesini sular altında bıraktı. Vatandaşlar ise çaresizce kendi önlemlerini almaya çalışarak set kurmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarlılar sonrasında Sakarya genelinde şiddetli sağanak etkisini sürdürüyor. Öğle saatlerinde bastıran sağanak, Hendek ilçesini sular altında bıraktı. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken ilçede bulunan Uludere Çayı’da taşma noktasına geldi. Etkisini gösteren sağanakla birlikte bahçeler ve depolar da sular altında kaldı. Vatandaşlar ise çaresizce kendi önlemlerini almaya çalışarak set kurmaya başladı.