Çanakkale’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyü Tavaklı iskelesi mevkiinde dere yatağının taşması sonucu Geyikli-Ayvacık yolu trafiğe kapandı. Yağışların etkisini yitirmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Meteorolojinin günler öncesinde yaptığı yağış uyarısı sonrası, sağanak yağış akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Ezine ilçesi Geyikli beldesinde sağanak yağış etkili oldu. Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyü Tavaklı iskelesi mevkiinde Elik kuyu deresi taştı. Dere yatağının taşması sonucu Geyikli-Ayvacık yolu Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafiğe kapandı. Taşkına belediye ve karayolları ekipleri müdahale ediyor.

Yağışların etkisini yitirmesinin ardından yol jandarma tarafından tekrar trafiğe açıldı.