Kocaeli’nin Darıca ilçesinde etkili olan yağmur sonrası yolda çökme meydana geldi, 2 servis aracı çukura girerek hasar aldı.
Kocaeli’de 2 gündür yaşanan şiddetli yağış sebebiyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış dolayısıyla Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi Balyanoz Koyu 2. etap sahiline bağlanan tali yol bağlantısında çökme meydana geldi. Yolun çöktüğünü fark etmeyen 2 servis sürücüsü araçlarıyla çukura girdi. Hasar alan araçlar yoldan kaldırılırken, belediye ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.