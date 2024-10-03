Sıcaklık 20-25°C arasında değişirken, gün boyunca hafif rüzgarlar hissedilecek. Sabah saatlerinde hafif sis görülebilir, ancak öğle saatlerinde güneş yüzünü gösterecek.

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Akşam saatlerinde ise sıcaklık düşerek daha serin bir havaya geçiş yapılacak.

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 İnegöl'de hava genellikle güneşli ve açık olacak. Sıcaklık 22-27°C arasında seyrederken, rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle hissedilen sıcaklık artabilir. Akşam saatlerinde ise serinleme ile birlikte, açık havada dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam oluşacak.

Muhabir: Şerife öz