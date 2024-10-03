Sıcaklık 20-25°C arasında değişirken, gün boyunca hafif rüzgarlar hissedilecek. Sabah saatlerinde hafif sis görülebilir, ancak öğle saatlerinde güneş yüzünü gösterecek.

Akşam saatlerinde ise sıcaklık düşerek daha serin bir havaya geçiş yapılacak.

İnegöl'de hava genellikle güneşli ve açık olacak. Sıcaklık 22-27°C arasında seyrederken, rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle hissedilen sıcaklık artabilir. Akşam saatlerinde ise serinleme ile birlikte, açık havada dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam oluşacak.