ASKON Konya Şubesi İnşaat ve Yapı Teknolojileri Sektör Komisyon Başkanı Şahin Biricik, ASKON Konya Şubesi olarak Maraş depremi ardından uzman ekiple sağlam yapılaşma üzerine rapor hazırladıklarını, ortaya çıkan sonuçta en önemli noktanın kaliteli beton kullanımı olduğunu belirtti.KONYA (İGFA) - Dünya genelinde denetim önlemleri, çoğunlukla deprem, sel, yangın vb. nedenlerle oluşan büyük hasarlar ve can kaybı sonucunda belirleniyor.

Konuyla ilgili çalışmalar yapan ASKON Konya Şubesi İnşaat ve Yapı Teknolojileri Sektör Komisyon Başkanı ve H1 İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Biricik, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem sonrası enkazlardan korkunç bir tablo ortaya çıktığını ifade etti.

KALİTESİZ BETON, KONTROLSÜZ İŞÇİLİK BÜYÜK SORUN

Biricik, “6 Şubat 2023 tarihinde Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında yapılan incelemelerde; betonların C8 – C12 seviyelerinde olması, donatıların sıyrılmış olması (aderans olmaması), etriye sıkıştırılmasının olmaması, güçlü kiriş, zayıf kolon oluşumunun olması, yeterli sünekliliğin olmaması, zemin etüdünün yapılmadan binanın yapılması yada etüdün sonucuna uygun bina temelinin yapılmaması, kısa kolon oluşumu, projeyi yapan mühendisin paket programları kullanması ve kontrolünün yapılmaması, yapı denetim işinin yapılmaması veya yetkili personelin yeterli olmaması görülen uygunsuzluk ve eksikliklerin bazıları. Bunları hem Türkiye’nin çeşitli yerlerinden hem biz mühendis ve yapı denetimci arkadaşlarla yaptığımız incelemelerden ortaya çıkardık” dedi.

BETON ASLA RİSKE ATILAMAZ!

ASKON Konya Şubesi olarak uzman ekiplerle yapılan çalışma ile bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili bir rapor ortaya çıkardıklarını dile getiren Biricik, şöyle sıraladı, “Beton standartlarının kontrolünün sıkıştırılması ve takibinin artırılması, betonda kıvam sınıfının S3’den S4’e geçilmesi, (bu sayede inşaat mahallinde donatı sıklığı vb. sebeplerden dolayı betona su verilmesi önlenmiş olacaktır.), yapı denetim firmalarının bakanlık tarafından sıkı takip edilmesi, sorumluluklarının müteselsilen müteahhitle birlikte olması, yapı denetim firmalarının inşaat yapım sürecinde inşaatı takip etmesi ve yetkilendirilmiş kişinin yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması, yapı laboratuvarlarının beton ve donatı kontrolünü; standartlar ve Bakanlık’ın yayınlamış olduğu genelge ve tebliğlere uygun olarak yapması, yapı laboratuvarlarında yetkilendirilmiş kişinin yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması, yapıda kullanılan malzemelerin standartlara uygun olduğunun, özellikle beton üretiminde kullanılan agreganın üretim kalitesinin takip edilmesi.”dedi.