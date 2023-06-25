Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin kurumsal anlamda en büyük Sağlıklı Hayat Festivali’ni Hüdavendigar Kent Parkı’nda Bursalılar ile buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen festivalde, Büyükşehir Belediyesi’ne ait iştiraklerin ve derneklerin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunun stantları yer aldı. Etkinlikten elde edilen gelir ile sokak hayvanlarına ilaç ve mama desteği sağlanacak. Festivalde sağlıklı hayat, sağlıklı beslenme ile ilgili birçok konuda bilgi edinen, jimnastik grubu ve karizma show basketbol gösterisi, sportif, sosyal ve kültürel aktiviteler için ayrılan alanlarda keyifli vakit geçirme imkanı yakalayan Bursalılar, DJ performansının ardından sahne alan İkilem Grubu’nun konseri ile keyifli bir gün geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, festivale olan katılımdan memnun olduklarını belirterek, “Bursa Sağlıklı Hayat Festivali adı altında güzel bir organizasyona imza attık. Vatandaşı bilgilendirmek, daha sağlıklı beslenmek, daha iyi şekilde hareket edebilmeleri için de böyle bir imkan sunduk. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak stantlarımızı açtık, orada çarkıfelekler, çocuklarımıza, öğrencilerimize karne hediyesi olarak imkanlarda bulunuyoruz. Ben bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de, festivalin sağlık konusunda düzenlenmesinin önemli bir farkındalık oluşturacağına dikkati çekti. Gözgeç, “Büyükşehir Belediyemiz her daim insana dokunan hizmetler yapıyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile farklı farklı hizmetleri hayata geçiriyor. Bugün de Sağlıklı Hayat Festivali ile aslında bir farkındalık oluşturuyoruz. Ben Büyükşehir Belediyemizi ve emeği geçenleri, stant kuran sivil toplum kuruluşlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Sağlıklı hayatın önemini vurgulamak, sağlıklı beslenme ve hastalıklara karşı farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlenen festivalde Uzman Doktor Ender Saraç söyleşi gerçekleştirdi. Uzman Doktor Saraç, sağlıktan daha önemli bir şey olmadığının altını çizerek “Nasıl beslenmemiz gerektiği, ruhumuzu nasıl besleyeceğiz, bedenimizi nasıl besleyeceğiz, nasıl toksin atacağız, nasıl kilo kontrolü yapacağız? Pandemi dönemi ve aşılardan sonra nasıl tekrardan fabrika ayarlarına geri döneceğiz, çok önemli bence. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni kutluyorum. Çok güzel bir organizasyon” şeklinde konuştu.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Uzman Doktor Ender Saraç’a Bursa’yı simgeleyen tarihi yerlerin ipek üzerine işlemeli tablosunu hediye ederken Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız da çiçek takdim etti.

Festival sonunda sahne alan İkilem Grubu’na çiçek takdim eden Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan da hem eğitici hem de eğlendirici bu tarz etkinliklere bundan sonra da devam edeceklerinin müjdesini verdi.