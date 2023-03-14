Mide botoksu yaptıranların kullandığı ve sonrasında ilacın yan etkileri sebebiyle hastaneye başvuranların sayısı arttı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı söz konusu ilaçların satışını ve kullanımını durdurdu.

Sağlık Bakanlığı, mide botoksu sonrası çeşitli şikayetler yaşanmasının ardından Flakon adlı ürüne ait iki parti ilacın satışının ve kullanımının durdurulduğunu açıkladı.

'YAN ETKİ NEDENİYLE HASTANELERE BAŞVURAN SAYISI ARTTI'

Sözcü'nün haberine göre, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yaptığı duyuruda, "Allergan İlaçları Tic. A.Ş.' nin ruhsatına sahip olduğu Botox Liyofilize Toz İçeren Flakon adlı ürünün C7560AC4 (SKT: 02/25) ve C7730C3 (SKT: 04/25) parti numaralıları ile ilgili olarak Kurumumuza ulaşan bildirimler nedeniyle gerekli değerlendirme süreci sonuçlanıncaya kadar söz konusu partilere İlaç Takip Sisteminde satış blokajı uygulanmış olup, mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partilerin kullanımının durdurulması önem arz etmektedir. İlgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur" denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, obezite tedavisi amacıyla mide botoksu yaptırdıktan sonra yan etki nedeniyle farklı hastanelere başvuran hastaların olduğuna dikkat çekerek İstanbul ve İzmir'de bu tedavilerin yapıldığı merkezlere acil denetimler başlatıldığını duyurmuştu.

Koca, her iki ildeki iki sağlık merkezinde tedavide kullanılan ürünlere el konarak incelemeye alındığını belirterek "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede ilgili ürüne ait serinin ithalat onaylı olduğu ancak Mide Botoksu işleminde kullanılmasının endikasyon dışı olarak değerlendirildiği bildirilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.