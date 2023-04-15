Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Şahane Medya Ödülleri” sahiplerini buldu. Törende İHA Özel Haber Muhabiri Hasibe Karadağ. “9 yaşındaki fotoğraf gerçek oldu, uzman annesinin asistanı oldu” haberi ile Ajans kategorisinde Yılın Özel Haberi Ödülü’nün sahibi oldu.

Kuruluşunun 8. yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Şahane Medya Ödülleri”. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane binasında gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından takdim edilen "Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Vefa Ödülleri" çerçevesinde ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına ödül, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu’na verildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün ev sahipliği yaptığı törende İhlas Haber Ajansı Özel Haber Muhabiri Hasibe Karadağ ise, “9 yaşındaki fotoğraf gerçek oldu, uzman annesinin asistanı oldu” haberi ile Ajans dalında Yılın Özel Haber Ödülü’ne layık görüldü. Karadağ, ödülünü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu İrban’ın elinden aldı. Törende eski TBMM Başkanı ve TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, eski Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen gibi isimler Vefa Ödülü’ne layık görülürken, birçok basın mensubu da haberleriyle ödül aldı.

“Ödüle layık gören herkese çok teşekkür ederim”

İhlas Haber Ajansı Özel Haber Muhabiri Hasibe Karadağ, “Öncelikle Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kuruluş yılı kutlu olsun. Törende emeği geçen, ödüle layık gören herkese çok teşekkür ederim. En başından beri beni destekleyen aileme, İhlas Haber Ajansı ailesine ve haberlerimde bana her zaman destek olan İstanbul Haber Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Sağlık hayattaki en önemli şey, kıymetini bilelim” ifadelerini kullandı.