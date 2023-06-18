Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, kamu işvereninde (Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığında ve Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı faaliyet gösteren hastanelerde) görev yapan yaklaşık 730 bin sağlık çalışanına bayram ikramiyesi verilmesi gerektiğini söyledi.KOCAELİ (İGFA) -Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker kısa bir süre önce faaliyete başlayan Kocaeli Şehir Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Şube Başkanı Çeker, Şube Başkan Yardımcısı Umut Birol ve Serap Koçhisar ile birlikte yaptığı ziyaretlerde sağlık çalışanlarının sorunlarını yerinde tespit etti.

Başkan Çeker ziyaret sonrasınde yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının zor koşullar altında fedakârca görev yaptığının altını çizerek, "Yapmış oldukları işin karşılığını maddi olarak alamamaktadırlar. Sağlık çalışanları kamu işverenine karşı haklarının korunması ve geliştirmesi için yetkili ama toplu sözleşme masasında etkisi olmayan sarı sendikaya verdikleri yetkiyi sarı sendika (Malum Sen) çalışanın aleyhine kullandığı, toplu sözleşme masasında enflasyonun altında yüzdelik zamlara imza atmaları neticesinde çalışanların maaşlarının yüksek enflasyon karşısında güneşi görmüş kar tanesi gibi erimiştir" dedi.

Kurumlarda çalışanları ziyaretlerimizde sağlık çalışanları geçim sıkıntısı çektiklerini, Kamuda en düşük maaşı aldıklarını, okula giden çocuklarının masraflarını dahi karşılamakta, harçlık vermekte güçlük çektiklerini ve yaklaşan kurban bayramı nedeni ile sağlık çalışanları bayram ikramiyesi istediklerini ifade eden Çeker, "Sağlık çalışanlarının gür sesi Türk Sağlık Sen olarak kamu işverenine sesleniyoruz. Sağlık çalışanlarının sesine kulak verin çalışanların talebinin yerine getirilmesi için gerekli düzenlemeyi kısa sürede hayata geçirin. Yaklaşan Kurban Bayramında sağlık çalışanlarının bir nebze olsun ekonomik olarak rahat nefes almasını sağlayın" çağrısında bulundu.

Bu arada Türkiye Emekliler Derneğinin yapmış olduğu açıklamaya göre ülkemizde yaklaşık 13 milyon emekli bulunduğuna vurgu yapan Çeker, "Ülke genelinde Sağlık Sosyal Hizmetleri İş Koluna giren iş yerleri olan (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşlarda, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığın da ve Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı faaliyet gösteren hastanelerde ) toplamda yaklaşık 730 bin sağlık çalışanı görev yapmaktadır. Kamu işvereni 13 Milyon emeklimize her yıl dini bayramlarda olmak üzere iki kez bayram ikramiyesiödeyen kamu işvereni,Sağlık Sosyal Hizmetleri İş Koluna giren işyerlerinde görev yapan 730 Bin sağlık çalışanına her yıl dini bayramlarda olmak İki kez bayram ikramiyesi ödemesi yapması kaçınılmaz olmuştur.” diye konuştu.