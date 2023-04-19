Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların sosyal yaşamlarına katkı sağlamak için hayata geçirilen ‘Sağlık İçin Kaplıca’ projesinde bahar döneminin ilk kafilesi uğurlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla başlatılan ‘Sağlık İçin Kaplıca’ projesinde bahar döneminin ilk kafilesi yola çıktı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Taraklı ilçesindeki termal otelde alınan 62 devre mülk yıl boyunca yaşlıların, engelli bireylerin, gazilerin, şehit yakınlarının ve ailelerinin hizmetine sunuluyor. Başlatılan bu uygulama ile beraber bahar döneminde 250 aile, 750’den fazla kişi istifade etmesi planlanıyor.