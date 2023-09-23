Pure Encapsulations, bütünsel sağlığın geleceğinin konuşulduğu, Türkiye’den ve dünyadan birçok bilim insanının bir araya geldiği Health Science Summit’e ev sahipliği yaptı. Zirvenin ilk bölümünde ‘Obezite ve Metabolik Sağlıkta Hormonların Rolü’, ‘Gerçek Yaşlanma Vasküler Yaşlanma’, ‘Vücudun En Küçük Kahraman Mitokondri’ gibi konular ele alındı.

Nestlé Health Science’ın takviye edici gıda markası Pure Encapsulations, sağlık profesyonellerinin katıldığı bilim zirvesi düzenledi. Pure Encapsulations Health Science Summit’te Türkiye’den ve dünyadan bilim insanları, tıbbın farklı alanlarındaki uzmanlıkları çerçevesinde sunum yaptı. Sağlıklı bir yaşamı bütünsel olarak ele alan zirvenin açılışını, sağlıklı yaşlanma ve uzun bir ömür alanında tanınan Dr. Thierry Hertoghe “Kronik Hastalıkların Kök Nedeni: Enflamasyon” başlıklı sunumuyla yaptı.

Toplantının ilk bölümünde, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Endokrinolog Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız ‘Obezite ve Metabolik Sağlıkta Hormonların Rolü’, Kardiyolog Prof. Dr. Zeynep Tartan ‘Gerçek Yaşlanma: Vasküler Yaşlanma’, Diyetisyen Ray Griffitis, MSc ‘Vücudun En Küçük Kahramanı: Mitokondri’, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kadir Doğruer ‘Yoğun Bakım, Yoğun Destek, Yoğun Yaşam’ konularını ele alındı.

“Türkiye obezitede Avrupa’da birinci sırada”

Obezitenin dünyada en sık karşılaşılan hastalıklardan bir tanesi olduğunu belirten Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Endokrinolog Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, “Bugünkü toplantıda, hem hormonların vücudumuzdaki etkileri değerlendirdik hem de obezitede bu hormonların nasıl bozulduğunu değerlendirdik. Tüm bunların kapsamında söyleyeceğimiz en önemli mesaj; obezite korunulması gereken bir hastalık. Dolayısıyla sağlıklı yaşam tarzı, iyi beslenme, fiziksel aktivite, stresin yönetimi ve uyku en öncelikli seçenekler. Bunları yaptığımız durumda doktor kontrolünde obezite için bazı ilaçları kullanılması mümkün. Dünyada 2,1 milyar obezite hastası var. Türkiye, Avrupa’da birinci sırada. Görülme sıklığı yüzde 32’lere ulaşmış. Öte yandan, vücut kitle endeksi ile yapılan hesaplamalar obezite tanımı için yetersiz kalıyor. Son yapılan çalışmalar bize, dışarıdan zayıf görünüp içerden obezitesi olan bireyler varlığını, dışarıdan obezitesi varmış gibi görünüp içerden sağlıklı bireylerin de var olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

“Tansiyonuz yüksek ise damar sertliğinizi ve damar esnekliğini kaybetmişsinizdir”

Damar yaşlanması hakkında açıklamalarda bulunan Kardiyolog Prof. Dr. Zeynep Tartan, “Damar yaşlanmasının en büyük tılsımı yaşam şeklimizde yatıyor. Hastalıkta tedavi var fakat tedavi her zaman yeterli olmayabiliyor. Dolayısıyla bugün burada hastanın hangi sürçlerden geçtiği, yaşam şekli ve beraberinde getirdiği diğer risk faktörleri ve bunları geriye çevirme konusunda neler yapabileceğimizin ayrıntılarını konuştuk. Damar yaşlanması ilk önce damar sertleşmesi ve esnekliğini kaybetmesi ile başlıyor. Daha sonra ise iç yüzeyini döşeyen hücre yüzeyinin değişmesi ile devam ediyor. Sonrasında ise kalp krizlerine ve inmelere taşıyan süreç. Biz bunu sinyal ve tetkiklerle anlayamıyoruz. Dolayısıyla tansiyonuz yüksek ise damar sertliğinizi ve damar esnekliğini kaybetmişsinizdir” diyerek sözlerini tamamladı.