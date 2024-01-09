Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü (BİKAM) tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda ‘Kariyer Merkezine Dokunan Uzman Eller, Sağlık İdarecileri’ semineri düzenlendi.

Seminer, Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari ve Mali İşler Müdürü Necati Çolak’ın açılış konuşması ile başladı. Seminerde sağlık sektörüne, sektörde yaşanmakta olan sorunlar ile sorunların çözümüne ilişkin yapılabilecek faaliyetlere ve sektördeki rekabete değinildi. Sağlık sektörü hakkında detaylı bilgilendirmelerin yapıldığı seminerde Çolak, kendi mesleği üzerinden örnekler vererek öğrencilerin sorularına cevaplar verdi.

Soru, cevap etkinliğinin ardından Necati Çolak’a teşekkür belgesi takdimi ile program sona erdi.