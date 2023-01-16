2014 yılında yapılan ve hizmete giren İnegöl Devlet Hastanesi’nde otopark problemi ve büyüme problemi için Sağlık-Sen Bursa Şube Başkan Yardımcısı Hüseyin Aydın’dan flaş teklif geldi.

İnegölspor tesislerinin İnegöl Devlet Hastanesi’ne tahsis edilmesini isteyen Aydın “İnegölspor tesisleri, Akhisar tarafında yapıldı. Bizim sağlık sen olarak talebimiz, hastanedeki otopark sıkıntısını herkes biliyor. Vatandaş arabasını park etmek için 2-3 tur atıyor. Hastasıyla mı uğraşacak aracını park etmek için mi uğraşacak. İnegöl’deki siyasilerden, belediyemizden ricamız İnegölspor tesisleri buradan taşındığında buranın hastaneye tahsis edilmesi. Yakın zamanda burayı otopark olarak kullanırız, ileride hastanenin büyüme ihtiyacını karşılar. Burası hastane için biçilmiş bir kaftan bir İnegöllü olarak bir sağlık çalışanı olarak buranın biran önce hastaneye tahsis edilmesi. Burada ki ara yolda iptal ettikten sonra burası otopark olarak kullanılır, İnegöl’ünde bir sorunundan kurtulmuş olur. “