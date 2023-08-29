Sağlık turizminde hastaları doğru yönlendirme amacıyla ‘sağlık turizmi danışma noktası’ kuruldu. Sektörde faaliyetleri bulunan köklü acenta geliştirdiği model ile işlem sonrası muhatap bulamamaktan şikayet eden hastalara her an ulaşabilecekleri danışmanlar hizmet verilecek ve çözüm sunulacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla birlikte Türkiye’ye sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçi sayısının geçen yıl 1,4 milyonu aştı. Ocak-Mart 2023’te Türkiye’ye sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçi sayısı 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 37,5 artarak 474 bin 114’e yükseldi. Dünyada sağlık turizmi yapan ilk 5 ülkeden biri konumunda yer alan Türkiye’de sağlık turizminin en çok saç ekimi alanında yapılıyor. İkinci sırada estetik cerrahi yer alırken, Türkiye dünyanın en çok estetik cerrahına sahip ilk 10 ülkesinden biri konumunda yer alıyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Trawellmed Sağlık Turizmi Acentası Kurucusu Songül Alcı, “Saç ekiminde dünyanın dört bir yanından hasta kabul ettik ve kabul etmeye devam ediyoruz. İşimize başladığımız ilk günden itibaren doğru danışmanlık ve hastayı doğru yönlendirme konusunda hep çok titiz davrandık. Bu anlamda da gerek yerli basında gerekse uluslararası basında bilgilendirici haberler paylaşmaya gayret gösterdik. Yıllarca merdiven altı yerlere dikkat çekerek bu konuda mücadele verdik. Türkiye, gerek sağlık kurumları gerekse de tecrübeli doktorları ile sağlıkta önemli bir dünya markası konumunda. Bu imaja zarar verecek hiçbir girişime müsaade etmemeliyiz. Biz bu sebeple kendi payımıza düşen kaliteli hizmetin çıtasını daha da yükseltmek adına Trawellmed Sağlık Turizmi Acentasını kurduk. İstanbul’da merkezi bulunan kurum, yakında Akdeniz Bölgesinde de hizmet vermeye başlayacak” dedi.

“Sağlık turistine doğru yolu göstermek en önemli aşama”

Kurdukları iş modelinde en önemli hedeflerinin sağlık turistine doğru ve güvenilir yolu göstermek olduğunun altını çizen Songül Alcı, “Sağlık turizmi İstanbul’dan sonra Akdeniz Bölgesinde yoğun olarak yapılıyor. Burada da en önemli mücadele merdiven altı yerleri ortadan kaldırmak olmalı. Bu yüzden biz bu bölgede de bir ilki başlatarak ‘Sağlık turizmi danışma noktası’ kurmaya hazırlanıyoruz. Bu danışma noktalarının en önemli özelliği, hastalar sahipsiz kalmayacak. İşlem sonrası muhatap bulamamaktan şikayet eden hastalara her an ulaşabilecekleri danışmanlar hizmet verecek ve çözüm sunacak. Bu Türkiye’deki sağlık turizmi kalitesi açısından çok önemli bir iş modeli. Otelini seçen turist bu iş modeli aracılığı ile sağlık noktasını da seçebilecek. Saç ekimi başta olmak üzere diş, obezite cerrahisi, estetik cerrahi ve daha birçok branşta sağlık turistine yol gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Akdeniz Bölgesi’ne yoğun olarak yaşanan göçün de etkisi ile merdiven altı işletmelerin arttığını belirten Songül Alcı, “Güzellik merkezlerinde bile çeşitli estetik işlemlerin yapıldığını duyuyoruz. Kayıt dışı yerlerde niteliksiz kişiler tarafından işlem yapılmaması konusunda mücadele edeceğimiz gibi, vergi kaçakçılığının da bu sayede önüne geçmeyi hedefliyoruz. Sağlık turistinin güveni bizim için çok önemli. Almanlar, İspanyollar, İngilizler, Ruslar ve dünyanın birçok yerinden gelen sağlık turistlerini gerek sosyal medyadan gerekse de medyadan doğru yönlendirerek mağdur olmalarının önüne geçmek için sarf ettiğimiz çabayı daha da genişleteceğiz. İnternette sözde sağlık turizmi tuzaklarının önüne geçmeyi hedefliyoruz bu sayede. Yıllarca oluşan güveni boşa çıkarmayacağım. Avrupa, Türkiye’de sağlık turizmi alanında tespit ettiği kötü sonuçları televizyonda ve gazetede yayınlamaktan geri kalmıyor ve bu şekilde Türk sağlık turizmine darbe vurmaya çalışıyor. Yapılan başarılı işlem sayısı bunun kat kat fazlası olmasına rağmen bunu dile getirmiyor. Bu yüzden biz sağlık turizmi profesyonellerine çok büyük görevler düşüyor. Ülkemiz ve sağlık turizmimiz adına daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ben bu konuda daha önce çok önderlik eden projeler ürettim, yine üretmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.