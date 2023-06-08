Kocaeli’nin sağlık turizmine büyük katkı sunacak olan Başiskele Yeniköy Termal Tesisi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve yaşam kalitesiyle Kocaeli’nin cazibe merkezi olmaya devam eden ilçesi Başiskele’nin Yeniköy Merkez Mahallesi’nde bulunan jeotermal su bölgesinde yapılan tesis tamamlandığında bölgeyi hareketlendirecek. Kocaeli Büyükşehir ve Başiskele Belediyesi iş birliğinde yürütülen projede, A bloğun yapılacağı alanda hafriyat çalışmalarına devam ediliyor. B blokta ise grobeton dökümü tamamlandı. Ekipler yalıtım imalatlarına da devam ediyor. Termal suyun tutulacağı deponun temel betonu döküldü, perde kalıbına devam ediliyor. C blokta -8.15 kotu ile -4.00 kotu arası kolon ve perdelerde demir donatı ve kalıp montajı sürüyor. 3. bodrum katta ise kaide betonları döküldü. Ayrıca kaba sıva imalatlarına devam ediliyor.

480 günde yapılması planlanan tesis 10 bin 621 metrekare alanda inşa edilecek. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanacak tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Tesis tamamlandığında Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak ve bölgenin gelişmesine öncülük edecek.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de Yeniköy Termal Tesisi inşaat alanına giderek, çalışmalar hakkında ilgili teknik ekipten bilgiler aldı. Başkan Özlü’ye incelemeler sırasında AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral da eşlik etti.