Bursa’nın gelişen bölgelerinden Doğanköy'de inşa edilen Sağlıkçılar Nefes Doğanköy Projesi’nin beton atma töreni dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Tören sırasında iki adet kurban kesilerek dualar okundu.BURSA (İGFA) - Proje müdürü Mimar Ufuk Beykoz, törende yaptığı açıklamada, projenin detaylarını ve hedeflerini paylaştı. Beykoz, Sağlıkçılar Grubu ve MEMA Yapı'nın ortaklığıyla hayata geçirilen projenin, Doğanköy’ün en seçkin bölgelerinden birinde yer aldığını belirtti.

BÖLGENİN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR

Toplamda 100 daire ve 27 ticari alan olmak üzere 127 bağımsız bölümden oluşan projede, temellerin atılmaya başlandığı bildirildi. Proje, 7 bloktan oluşacak ve 3+1 ile 4+1 daire seçenekleri sunacak. Beykoz, "Projemizin en dikkat çekici özelliği, geniş yeşil alanları ve avlulu sistem tasarımıdır. Tüm konutlar, iç avluya bakacak şekilde planlanmıştır, bu da sakinlere güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı sunuyor." dedi.

SOSYAL DONATILAR VE MODERN YAŞAM ALANLARI

Projede, sosyal donatılar ve yaşam alanlarının genişliği dikkat çekiyor. Beykoz, AVM kısmının ve konut alanlarının birbirinden ayrı tutulduğunu ve bu sayede sakinlerin huzurlu bir yaşam alanına sahip olacağını belirtti. Konut alanında yer alan havuz ve sosyal alanlar, projeye ek bir değer katıyor.

KALİTE VE KONFOR ÖN PLANDA

Projede kullanılan tüm malzemelerin birinci sınıf olduğunu vurgulayan Beykoz, "Maddi kaygılardan uzak, tamamen kaliteye odaklanmış bir proje inşa ediyoruz. Ereğli Demir-Çelik'ten tedarik ettiğimiz demir-çelik gibi, her alanda en iyi malzemeyi kullanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

AVANTAJLI SATIŞ FIRSATLARI

3+1 ve 4+1 dairelerin yanı sıra AVM kısmının da satışlarının başladığını duyuran Beykoz, lansman dönemine özel avantajlı fiyatlardan yararlanılabileceğini belirtti. Proje, Bursa Şehir Hastanesine ve Balat merkeze sadece 1 km mesafede bulunuyor.

Son olarak, Beykoz, projenin çevre dostu bir yaklaşımla geliştirildiğini ve elektrikli araçlar için altyapının hazırlandığını, her dairede güneş panellerinin kullanılacağını belirtti. Sağlıkçılar Nefes Doğanköy Projesi, modern yaşamın tüm olanaklarını sunan, doğayla iç içe bir yaşam vadediyor.