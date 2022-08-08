Başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yaptığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, nüfusu 50 binin altında olan 43 belediyeye çevreci çocuk eğitim seti desteği verdi.

Türkiye’de tüm belediyeler daha temiz ve yaşanabilir çevre oluşturmak adına her türlü çalışmayı hayata geçirirken, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği de özellikle nüfusu 50 binin altında olan 43 üye belediyesine anlamlı destekte bulundu. Aynı zamanda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin de başkanı olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geleceğimiz olan çocuklarda çevre bilincinin daha sağlıklı bir şekilde oluşturulması amacıyla hazırlanan çevreci çocuk eğitim setlerinin 43 üye belediyeye ulaştırılacağını söyledi. Üye belediyelere ulaşan kitapların belediye başkanları tarafından çocuklara dağıtılacağını belirten Başkan Alinur Aktaş, eğitim setinin ‘geri dönüşüm, küresel ısınma, yenilenebilir enerji, ekosistem ve çevre temizliği’ konu başlıklarından oluştuğunu ifade etti.

Çocuklara çevre bilincini aşılamak için tüm imkânları seferber ettiklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Şehirlerimizin yaşamlarını sürdürebilmeleri için sağlıklı olmaya ihtiyacı var. Tabii ki temiz çevre ve sağlıklı şehirler için çocuklarımıza büyük görevler düşüyor. Onlara geri dönüşebilir atıkları ayırarak çevremizi korumamız gerektiğini anlatacağımız gibi ailelerini ve büyüklerini de bu konuda bilgilendirmeliyiz. Herkesin yaşadığı şehirdeki doğayı ve çevreyi koruması, dünyayı daha yaşanabilir hale getirecektir. Atık, yaşamımızın bir parçası. Atıkların kontrollü bertarafı, tüm vatandaşların ve yöneticilerin yasal ve yaşamsal sorumluluğudur. Bu amaçla Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak, üyelerimizden nüfusu 50 bin ve altındaki 43 belediyeye çevreci çocuk eğitim seti gönderiyoruz” dedi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çevre ve çevre sağlığı üzerine çalışmalarını sürdüreceğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, hazırlanan eğitim setlerinin belediyelere önemli katkı sunacağını ifade etti.