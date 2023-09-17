Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde düzenlenen Kocaeli Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi Kocaeli Kongre Merkezi’nde devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Her geçen gün önemi ve değeri artan, geleneksel tedavi metotları ile tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarına dair mirası gün ışığına çıkarmak hedefiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp” ile “Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler” kongrelerine ev sahipliği yapıyor.

Tıbbi ve aromatik bitki üretimi ve işlenmesi süreçlerinde doğaya uyumlu, sürdürülebilir gelişme ile bölgesel ve ulusal temelde hem bilimsel hem de ekonomik çalışmalar yaparak ülke kalkınmasına katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi konunun uzmanlarını bir araya getirdi. Kongrede gerçekleşen oturumlarda geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın ayrı bir değer olduğunun altı çizildi.

KONGREDE TABİP PROJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla 2020 yılında “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) hayata geçirdi. Bu kapsamda biberiye, tıbbi nane ve benzeri bitkiler büyükşehire ait ekstraksiyon ve distilasyon tesislerinde işlenmekte olup uçucu yağ(esansiyel) ve sabit (soğuk sıkım) yağlar, bitkisel ekstraktlar olmak üzere gıda, kozmetik ve sağlık sektörleri için hammadde üretimi de yapılıyor.

Kongreye katılan ve kendi tecrübelerini aktarmak istediğini belirterek konuşmasına başlayan Dr. Ender Saraç; “Usta çırak ilişkisi, yıllardır öğreniyoruz. 64 yaşında bir insanım, 200 bin hasta baktım. 45 yıldır tıbbın içerisindeyim. Nasıl şifacı oluruz bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü batı tıbbı mantığı ile Getat uygulamalarını yapmaya kalktığımız zaman bir şey yürümüyor. Mantık ters çünkü. İlk önce bizim şifacı olmayı becermemiz gerekli. Çok ince noktaları var’” dedi.