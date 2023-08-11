Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) tarafından 60 yaş ve üzeri bireyler için spor, eğlence ve hareket atölyelerini kapsayan “Sağlıklı Yaş Alma Okulu” yoğun bir katılımla başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - 2001 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in talimatlarıyla “Her Ev Bir Atölye Olacak” sloganı ile eğitim faaliyetlerine başlayan ve bugüne kadar 670’ten fazla branşta 270 binin üzerinde vatandaşa ücretsiz hizmet vererek eğitimde markalaşan ESMEK, “Şehir Eğitir” mottosuyla 7’den 70’e tüm bireyler için faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ESMEK tarafından 60 yaş ve üzeri bireyler için spor, eğlence ve hareket atölyelerini kapsayan “Sağlıklı Yaş Alma Okulu” deneyimli vatandaşlardan büyük ilgi gördü. “Ahşap Boyama-Taş Boyama, Dijital Vatandaşlık (Temel Bilgisayar Kullanımı), Fotoğraf Çekim Teknikleri, Gold Pilates, Kara Kalem Resim, Seramik, Step-Aerobik, Yaratıcı Drama, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ve Nefes” gibi 13 farklı kursa 60 yaş ve üzeri 157 kursiyer katılıyor.

Eğitimlere büyük bir heyecanla katıldıklarını belirten deneyimli vatandaşlar, “ESMEK’in bizler için açmış olduğu eğitimleri duyar duymaz hemen kayıt yaptırdık. Torunlarımızın oturduğu sıralarda şimdi de bizler hem eğleniyor hem öğreniyoruz. Spordan el becerilerine kadar çok sayıda faaliyet olması hepimize çok güzel bir sosyalleşme imkânı sundu. Bizi unutmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen, ESMEK yetkilileri ve eğitmenlere çok teşekkür ederiz.” dediler.