Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi'nde tarihi bir adım atıldı. Güney Marmara Bölgesi'nin lider sağlık kuruluşu olan BUÜ Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı, Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan, Doç. Dr. Kadir Ömür Günseren ve Doç. Dr. Mehmet Çağatay Çiçek liderliğindeki bir ekip tarafından gerçekleştirilen robotik böbrek taşı kırma ameliyatıyla sağlık alanında önemli bir başarıya imza attı.

Ameliyat sonrası yapılan açıklamada, Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan, robotik cerrahi teknolojisinin böbrek taşı tedavisi alanında ne denli etkili bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yaptı. Prof. Dr. Kılıçarslan, "Bu ameliyatın başarılı bir şekilde tamamlanması, üniversitemizin tıbbi alandaki yenilikçi yaklaşımını ve uzmanlığını bir kez daha kanıtladı. Robotik cerrahi, cerrahların daha hassas bir şekilde çalışmasını sağlayarak hastaların tedavi sürecini önemli ölçüde iyileştiriyor. Robotik cerrahi, hastalara daha az invaziv bir tedavi seçeneği sunmanın yanı sıra cerrahi müdahalelerin hassasiyetini ve etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Bu yöntem, hastaların daha hızlı iyileşmelerine yardımcı olurken, ameliyat sonrası ağrı ve komplikasyon riskini de azaltmayı hedefliyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan ayrıca, bu tıbbi başarının üniversitenin sağlık alanındaki yatırımlarını ve uzman kadronun kalitesini yansıttığını belirtti. Robotik cerrahi teknolojisi sayesinde hastaların daha etkili ve konforlu bir tedavi deneyimi yaşayabileceğini, bu gelişmenin tıp dünyasındaki ilerlemenin bir örneği olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Kadir Ömür Günseren ise ameliyatın planlama aşamasından uygulanmasına kadar olan süreci şu şekilde açıkladı: "Ameliyat öncesinde robotik cerrahi teknolojisiyle detaylı bir planlama yapıldı. Bu sayede ameliyat sırasında atılacak adımlar önceden belirlendi ve ameliyat süreci daha verimli bir şekilde ilerledi. Hastamızın sağlığına odaklandık ve sonuçtan oldukça memnun kaldık."

BUÜ Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı'nın gerçekleştirdiği bu önemli ameliyat, teknolojinin tıp alanındaki ilerlemesini ve hastaların daha iyi tedavi olanaklarına kavuşmasını gösteren bir örnek olarak kayda geçti.