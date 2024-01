İnegöl’de saha krizi devam ediyor. Karadeniz Güvenspor mütevelli heyeti İnegöl Belediyesi’nin mecliste istişare yapılmadan alınan kararı tanımadıklarını belirtti.

İnegöl Belediye Meclisi’nin 3 Ocak tarihinde aldığı kararla daha önceden Osmaniyespor’a tahsisli idman yapma hakları Karadeniz Güvenspor, Osmaniyespor, Gençlergücü ve İnegölspor’a ait olan tesisin kullanım hakkı Turgutalpspor’a verilmişti.

Alınan bu karar sonrası amatör kulüplerden tepkiler çığ gibi yükselirken, Karadeniz Güvenspor’un eski başkan ve yöneticilerinden oluşan mütevelli heyeti onursal başkan Metin Öztürkoğlu başkanlığında toplanarak karara tepki gösterdiler.

Metin Öztürkoğlu yaptığı açıklamada, “İnegöl Belediye meclisi aldığı kararla İnegöl’ün köklü kulüpleri olan Karadeniz Güvenspor, Osmaniyespor ve Gençlergücü ile hiçbir şekilde diyaloğa girmeden, yıllardır kullandığımız sahayı oldu bitti ye getirerek 2 yıllık bir başka kulübe vererek, takımlar arasında huzurlu ortamın altına dinamit koymuştur. Amatör kulüpler olarak idman sahası yetersizliği yüzünden sıkıntılar yaşıyorduk, şimdide elimizin altında olan saha alınmaya çalışılmakta. Mecliste söylenildiği gibi hiçbir kulüple diyaloğa girilmedi, hiçbir kulüpten rıza alınmadı, istişare yapılmadan alınan bu kararı yok sayıyoruz. Kulüplerimize yapılan hareketi ise unutulmayacak şekilde hafızamıza not ediyoruz. Biz bundan sonra sürecin an be an takipçisi olacağımızı bilinmesini mevcut Karadeniz Güvenspor yönetimimizin bundan sonra alacağı kararların tam destekçisi olacağımızı deklare ederiz.”