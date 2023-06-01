Eker, “Sahadaki Mükemmelliğin Kahramanları” olarak nitelendirdiği sipariş elemanlarını özel bir günle onurlandırdıBURSA (İGFA) - Eker Süt Ürünleri, ulusal ve yerel perakende kanalında görev yapan sipariş elemanları için özel bir kutlama yaptı.

31 Mayıs’ta kutlanan “Sipariş Elemanları Günü" kapsamında, Eker ekipleri sipariş elemanlarıyla birlikte sahaya çıktı.

Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, “Eker Sipariş Elemanları Günü’nde yine birlikte sahada olduk; yüklerimizi, sahada yaşadığımız zorlukları ve başarı hikâyelerimizi paylaştık. Sahada mükemmellik hedefimize hep birlikte omuz omuza ulaşarak, Eker’i geleceğe taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Kendilerine özel bir gün armağan edilmesinden dolayı gurur duyduklarını dile getiren sipariş elemanları ise tüm Eker Ailesini yanlarında görmenin mutluluğunu yaşadı.