Sahibinden.com'a ulaşım sorunları devam ederken, firmanın resmi açıklaması geldi. Gece yarısından beri yaşanan erişim problemleri, mobil uygulama üzerinden de giderilemiyor. Kullanıcılar, siteye giriş yapmaya çalıştıklarında "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı." uyarısı ile karşılaşıyorlar. Mobil uygulama üzerinden giriş yapmayı deneyenler ise "Sunucu erişim sorunu" uyarısı alıyorlar. Sahibinden.com, Instagram hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamada,

"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır.

Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerini kullandı.