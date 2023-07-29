Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sahilde arkadaşıyla yürüyen kadın, silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken şüpheli şahıs olay yerinden kaçmıştı. B.İ. isimli şüpheli şahıs saklandığı yerde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İzmit sahilinde bulunan yat limanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. isimli kadın arkadaşıyla yürürken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğramıştı. Şahsın tabancasından çıkan mermi S.A’nın el parmağından girip bacağından çıktı. Vuran şahıs olay yerinden kaçarken S.A. arkadaşı tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayın gerçekleştiği noktada incelemelerde bulundu. Olay yerinden kaçan B.İ. isimli şüpheli şahıs saklandığı yerde cinayet büro amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.