Bursa Büyükşehir Belediyesi, deniz ve göllerle birlikte toplam 277 kilometre kıyı bandı ile aynı zamanda bir sahil kenti olan Bursa’nın deniz turizminden de hak ettiği payı alması için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. İki yıllık bir aranın ardından Gemlik ve Mudanya sahillerinde yetkiyi tekrar ele alan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların keyifli ve huzurlu bir şekilde tatillerini geçirebilmesi amacıyla hummalı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmayı ve yaz turizminden de hak ettiği payı almasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometre deniz kıyısı ile İznik ve Uluabat’taki 162 kilometre göl kıyısından vatandaşların en iyi şekilde yararlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya’nın Esence (Eşkel) sahilinde düzenlendiği basın toplantısı ile hem belediye hem de Tarım Peyzaj A.Ş ve BUSKİ tarafından sahillerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yoğun çalışma

Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Aktaş, bu yıl yaz sezonunda 24 adet halk plajında, 25 idari personel, 135 temizlik personeli ve 30 araçlık filo ile her gün rutin olarak 30 hektarlık sert zemin ve 76 hektarlık kumluk alanın temizliğini yaptıklarını söyledi. Plajlarda, temizlik, bakım onarım, kum nakillerinin tesviye ve kum eleme çalışmaları yaparak sahilleri konforlu hale getirdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, plajlara 100 soyunma kabini, 100 ücretsiz duş, 900 çöp kutusu, 600 ücretsiz şezlong ve 6 engelli platformu yerleştirildiğini açıkladı. Yüzme sezonu boyunca sabah erken saatlerde kıyılarda ve plajlarda biriken çöp, yosun, taş ve benzer atıkların toplanarak, plajların her gün kullanıma hazır hale getirildiğini kaydeden Başkan Aktaş, halk plajlarının temiz tutulması noktasında vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü, vatandaşlardan bu konuda duyarlılık beklediklerini vurguladı.

Mudanya’da tek çivi çakılmadı

Mudanya ve Gemlik Belediyelerinin talebi üzerine 2020 yılında meclis kararıyla sahillerdeki yetkinin ilçe belediyelerine devredilmesi sürecine de değinen Başkan Aktaş, “Karacabey, İznik ve Orhangazi Belediyemiz ‘bizim gücümüz yetmez’ deyip sahillerdeki yetkiyi istemedi. Ancak tüm meclis üyelerinin ‘evet’ demesine rağmen Mudanya’da maalesef sahillere tek bir çivi bile çakılmadı. Gemlik’te de polemik konusu olduğu için söylüyorum. Kumla’dan çok teşekkürler alıyorum. Ancak 1000 tane şezlong muhabbeti var, herkes oraya takıldı. Kumla’da 1- 1,5 kilometreden hariç çivi çakılan nokta kadar yer yok. Türkiye’de bu kadar kıyısı olup da bu kadar geniş ölçekte bizim kadar detaylı çalışan başka belediye yok. Burası sonuçta 5 yıldızlı tatil köyünün plajı değil, halk plajı. Herkesin serbestçe kullandığı bir plaj. Bu tip yerlerde kafesi, şezlongu, işgaliyesiyle ilgili rant hesapları yapılır. Bizim öyle bir hesabımız yok. İki yıllık süreçle verdik. İki yılın sonunda Mudanya’da çivi çakmak nasip olmadı. Gemlik Belediyesi’nde de Kumla’dan başka bir şey görmedik. Hala kumla ile alakalı muhabbetler yapılıyor. Kurşunlu gibi çok daha büyük sahil var. İhalesini yaptık, ancak giren firma olmadı. Yeni bir ihale gerçekleştirdik. İnşallah oralardaki değişimi de göreceksiniz” diye konuştu.

İznik’e ‘mavi bayrak’

İtfaiye Dairesi Başkanlığınca 49 personel ve 25 adet gözlem kulesi ile plajlarda cankurtaran hizmeti verildiğini de hatırlatan Başkan Aktaş, yaptıkları çalışmalarla Bursa’ya ilk defa ‘mavi bayrak’ kazandırdıklarını kaydetti. Başkan Aktaş, İznik Gölü İnciraltı Plajı’nda temizlik, cankurtaran, engelli tuvaleti ve duş, engelli otopark imkanı, ilk yardım kabini, engelli yürüyüş yolu, peyzaj düzenlemesi, oturma grupları, soyunma kabinleri gibi 33 kriteri yerine getirerek, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’ndan (TÜRÇEV) yüksek kalite göstergesi olan ‘mavi bayrak’ ödülünü aldıklarını vurguladı.

Yeni yatırımlar

Özelikle pandemi süreciyle birlikte tatilde açık alanlara ilginin çok arttığını kaydeden Başkan Aktaş, normalde 1300’ler civarında olan nüfusun yazın 15-20 binlere çıktığı Esence bölgesi ile ilgili önemli yatırımların yapılacağını vurguladı. Arıtma tesisi ve içme suyu isale hattı çalışmalarını yılsonuna kadar bitirmeyi planladıklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Yine Kumla ve Kurşunlu’daki çalışmalar devam ediyor. Temennimiz hemşehrilerimizin tatillerini rahat ve huzur içinde yapması. Tabi buralar ortak kullanım alanları olduğu için kesinlikle her vatandaşımızın temizlikle alakalı dikkatli olması gerekiyor” diye konuştu.

Çöpü ilçe belediyesi toplar

Bazı bölgelerde çöp toplanmaması yüzünden yaşanan sorunlara da değinen Başkan Aktaş, “Maalesef ‘sahil bize ait değil, çöpünü toplamıyorum’ gibi bir algıyla zaman zaman karşılaşıyoruz. Ben ilçe belediye başkanlığı da yaptım. Çöpü ilçe belediyesi toplar, bertarafıyla ilgili iş ve işlemleri Büyükşehir Belediyesi yapar. Büyükşehir olarak bizim temizlik işleri gibi bir birimimiz yok. Ama arkadaşlarımızla birlikte bıkmadan usanmadan bu işleri yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.